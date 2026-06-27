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Yaşam Nesli tükenme tehlikesinde! Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Yaşam

Nesli tükenme tehlikesinde! Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Hatay’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, fotokapanla böyle görüntülendi.

Hatay’da fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanı kayda aldı. Hatay Tabiat Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla kenttin farklı noktalarına fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlanları görüntülerken sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisini belirlenmeye çalışılıyor.

 

Fotokapanlara takılan görüntülerde; çizgili sırtlanın fotokapanların önünden geçtikleri anlar kameraya takıldı.

Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi
Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi

Yaşam

Nesli tükenmek üzere olan hayvan görüntülendi

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Yorumlar

Yavuz

Ülkemizde foto kapan ile sırtlan bulmaya çalışırken Ülkemize hainlik yapan sırtlanların boy boy fotoğraflarını videolarını belgesel olarak yayınlanması belgesel kanalında Halka sunulması lazım. otel odaları uçaklar italya gezmeleri başkanların başka kadınlarla yurt dışı seyahatları .

asim keskin

anadoluda bunun ne isi var. cogalirlarsa kimse disariya cikamaz
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