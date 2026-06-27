Nesli tükenme tehlikesinde! Çizgili sırtlan fotokapana yakalandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hatay’da nesli tükenme tehlikesi altında bulunan çizgili sırtlan, fotokapanla böyle görüntülendi.
Hatay’da fotokapan, nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlanı kayda aldı. Hatay Tabiat Koruma Derneği, 2016 yılından bu yana çizgili sırtlanları gözlemlemek amacıyla kenttin farklı noktalarına fotokapan kurdu. Kurulan fotokapanlara takılan çizgili sırtlanları görüntülerken sırtlanların yayılış durumu ve ekolojisini belirlenmeye çalışılıyor.
Fotokapanlara takılan görüntülerde; çizgili sırtlanın fotokapanların önünden geçtikleri anlar kameraya takıldı.