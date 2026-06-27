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Gündem 2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı
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2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

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2 FETÖ hükümlüsü Yunanistan'a kaçamadan yakalandı

Edirne'de Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.U'yu (43) yakaladı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, sınırda Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Uzunköprü Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Gemici köyü yakınlarında yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışanlara yönelik çalışma başlattı.

Jandarma, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. (53) ile aynı suçtan hakkında 6 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan E.U'yu (43) yakaladı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Yorumlar

muzaffer eyvaz

Tübitaka dikkat. FETÖ den ceza almış veya almamış ama iltisaklılığı kesin olan hainlerin 1. -2. derece yakınlarına yakın takip ve araştırma sürekli olmalı. Kesintisizzzzz.
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