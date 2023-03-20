Vay Arif Kocabıyık vay! Görüyor musun sen şu toramanın yaptığını

Provokatif sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti'den Antalya milletvekili aday adayı olmasını köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, Arif'in geçmişini hatırlatıp, "Muhalif öğrencilere cop sallayan, Gezi eylemcilerine küfür ettiği iddia edilen biri, muhaliflerin kanaat önderi oluyorsa vekil de olur bakan da! Çünkü o her zaman işini bilir!" ifadelerini kullandı.

Tezel, şunları kaydetti:

"Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde İyi Parti'den Antalya milletvekili aday adayı oldu.

"Kimler kimler milletvekili oldu, Arif niye olmasın" diyenleriniz olabilir!

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Elbette her vatandaş aday olma ve seçilme hakkına sahip.

Oysa muhalif partilerin ve muhaliflerin en çok eleştirdiği konulardan biri liyakat! Arif'in de yaptığı röportajlarda söz dönüp dolaşıp liyakate gelirdi!

1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğan, meslek lisesi mezunu Arif, geçmişte düğün fotoğrafçısıydı.

EKONOMİ SORUSU

Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi oldu.

2018 yılında eniştesi ile birlikte bir YouTube kanalı kurdu ve medyadaki boşluğu iyi değerlendirdi!

Tek bir soru sorması yetiyordu:

"Ekonomi nasıl gidiyor?" Vatandaş içini dökmeye hazırdı zaten.

Ama Arif'e vatandaşın samimiyeti de yetmedi. Kılıktan kılığa girip sokak röportajlarında provokatif söz ve eylemlerde bulundu.

Kavgayla biten her röportaj, onun için ünlü olmaya giden bir yol ve ayrıca yeni You- Tube takipçileri demekti.

Muhaliflerin çok sevdiği Arif'in eskiden üniversitede güvenlik görevlisiyken muhalif, solcu öğrencilere cop savurduğu ortaya çıktı, iyi mi?

Arif'in 2017'de yaptığı bir Instagram paylaşımda, Gezi Parkı eylemcilerine ve bu eylemlerde başından biber gazı fişeği ile vurulması sonucunda 269 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan'a küfrettiği iddia edildi.

Arif paylaşımın doğru olduğunu ancak kendisinin söz konusu paylaşımı yapmadığını ifade etti.

Üç kişinin hesabı yönettiğini belirten Arif, bu paylaşımı da ilk olarak hesabı açan arkadaşının yaptığını, gelen tepkiler üzerine fotoğrafı fark ettiğini ve kaldırdığını ifade etti.

Farklı sosyal medya hesapları yönetirsen, öğrenciye cop savururken birden sokak muhalifliğinde para ve şöhret olduğunu görürsen elbette böyle karışıklıklar olur!

CANI SIKILAN ADAY!

Arif şöhreti yakalayınca bir ara o kadar coştu ki, doğru ilkeli habercilik yapmadıklarını söyleyen gazetecilere bile "Seçil ağlama gel yanımda iş vereyim sana..." diyecek kadar alçaldı.

Ne yazık ki, Arif gibilerinin yükselmesinin bir nedeni de gerçek gazetecilerin işsiz kalmaları!

Muhalif öğrencilere cop sallayan, Gezi eylemcilerine küfür ettiği iddia edilen biri, muhaliflerin kanaat önderi oluyorsa vekil de olur bakan da! Çünkü o her zaman işini bilir!"