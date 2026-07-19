Japonya resmi makamlarından gelen bu skandal nükleer çıkışı, ülkenin yıl sonuna kadar üç temel ulusal güvenlik belgesini revize etme planlarıyla birlikte duyuruldu. Kyodo ajansının haberine göre Bakan Koizumi, Avrupa'daki müttefikleri Fransa ve Finlandiya'nın nükleer cephaneliklerini büyütme ve nükleer yasakları kaldırma adımlarını örnek göstererek, Japonya’nın da nükleer silahlar konusuna ‘değinmekten kaçınamayacağını’ ilan etti. Bölgedeki güvenlik ortamının zorlaştığı bahanesine sığınan Tokyo yönetiminin bu hamlesi, bugüne kadar tabu olan nükleer silahlanma arzusunu açıkça itiraf ettiğini gösterdi. Şimdi gözler, dünyada nükleer denetim maskesiyle terör estiren ama kendi uydusu Japonya'nın bu tehlikeli meydan okumasına karşı kör ve sağır taklidi yapan küresel haydut Trump'a çevrildi.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, bazı Avrupa ülkelerinin nükleer caydırıcılığı güçlendirme yönünde adımlar attığına dikkati çekerek Japonya'nın da nükleer silahlar konusunu tartışmaktan kaçınmaması gerektiğini söyledi.

Kyodo ajansının haberine göre Bakan Koizumi, yaptığı açıklamada, hükümetin yıl sonuna kadar üç temel ulusal güvenlik belgesini revize etmeyi planladığını anımsattı.

Fransa ve Finlandiya'nın daha güçlü nükleer caydırıcılığı destekleyen politikalar izlediğine işaret eden Koizumi, Japonya'nın da nükleer silahlar konusuna "değinmekten kaçınamayacağını" belirtti.

Koizumi, Japonya'nın güvenlik ortamının giderek daha zorlu hale geldiğini öne sürerek, bugüne kadar tartışılması uygun görülmeyen bazı konuların da ele alınması gerektiğini kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 2 Mart'ta, küresel gelişmelere dikkati çekerek Fransa'nın nükleer cephaneliğini büyüteceğini ve caydırıcılığını güçlendireceğini duyurmuştu.

Finlandiya parlamentosu da 17 Haziran'da aldığı kararla, nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.