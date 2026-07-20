‘Ahbapçılar’ deprem konutlarını tanıtan Ruhi Çenet’i iyi izlesin! Burası mahalleyi değil, şehri andırıyor

“Devlet nerede?” diyerek felaket üzerinden algı operasyonu yapanlara tokat gibi cevap ünlü YouTuber Ruhi Çenet’ten geldi. Deprem bölgesi Adıyaman İndere'de devlet eliyle inşa edilen devasa kalıcı konut projesini kronometre tutarak yürümeye çalışan Çenet, kilometrelerce uzanan devasa şehir karşısında pes ederek, “Baştan sona yürüyüp sonuna ulaşmak imkânsız” itirafında bulundu.

“Devlet yok AHBAP var” diyerek felaket üzerinden siyasi rant devşirmeye kalkan algı operasyoncularına tokat gibi cevap, ezber bozan bir belgeselle geldi. Dünyaca ünlü dijital içerik üreticisi Ruhi Çenet, deprem felaketinin ardından adeta küllerinden doğan afet bölgesine giderek Adıyaman İndere'de yükselen devasa kalıcı konut projelerini yerinde inceledi. Çenet, “Burası mahalleden çok şehri anımsatıyor. Burayı başlı başına yürümek imkansız” diyerek devasa projeyi anlattı.

"YÜRÜYEREK SONUNA ULAŞMAK İMKÂNSIZ!"

Asrın felaketinden sonra başlatılan asrın inşa seferberliğini yerinde test etmek isteyen Çenet, kronometresini açarak yaklaşık 700 futbol sahası büyüklüğündeki muazzam yerleşim alanının çevresini yaya olarak turlamaya çalıştı. Ancak kilometrelerce uzanan kaya gibi sağlam bloklar, modern altyapı çalışmaları, okullar ve sosyal donatılar karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ünlü YouTuber, yorgun düşerek pes etmek zorunda kaldı.

Bölgenin uçsuz bucaksız büyüklüğünü gözler önüne seren Çenet, “Burası mahalleden çok başlı başına yepyeni bir şehri anımsatıyor. Baştan sona yürüyüp sonuna ulaşmak imkânsız” sözleriyle devletin sahadaki ezici gücünü itiraf etti.

EDA ECE AKILLARA GELDİ

Deprem döneminde milletin acısı üzerinden provokasyon yapan, milli dayanışmayı baltalamak için AHBAP gibi yapılara sığınıp "Devlet yok" yaygarası koparan malum çevreler ile her fırsatta millete tepeden bakan Eda Ece gibi isimlerin bu muazzam tablo karşısında ne diyeceği merak konusu oldu. Özellikle Eda Ece, deprem bölgesinde AK Parti’ye oy verilince, depremzedelere yönelik, “Yardımlarımız unutulmuş” diyerek mide bulandırıcı bir rezilliğe imza atmıştı.