Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Devler Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılan temsilcimiz Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi belli oldu. Sarı lacivertliler, 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze engelini aşması durumunda, 3. ön eleme turunda Sturm Graz - Hearts maçının galibi ile karşılaşacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın akşam saat 21.00'de kendi evinde Gornik Zabrze ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmanın rövanşını ise 29 Temmuz'da Polonya'da oynayacak.
Gornik Zabrze'yi elemesi halinde adını 3. ön eleme turuna yazdıracak olan Fenerbahçe'nin rakibi bugün çekilen kura neticesinde belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Sturm Graz (Avusturya) - Hearts (İskoçya) eşleşmesinin galibi ile karşı karşıya gelecek. İlk karşılaşma Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 4-5 Ağustos tarihlerinde, rövanş maçları ise 11 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA AVRUPA LİGİ İHTİMALİ
Gornik Zabrze'ye elenmesi halinde yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek olan Fenerbahçe'nin 3. Eleme Turu'ndaki muhtemel rakipleri ise şu şekilde:
St. Gallen (İsviçre) - Benfica (Portekiz) eşleşmesinin galibi
FC Twente (Hollanda) - Ferencváros (Macaristan) eşleşmesinin galibi
Qarabağ FK (Azerbaycan) - CSKA Sofia (Bulgaristan) eşleşmesinin galibi
Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.