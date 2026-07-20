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Aktüel Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!'
Aktüel

Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!'

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Konser alanını boş gören şarkıcı Doğan: Malatyalılar nerede? 'Kayısı toplamaya gittiler!'

Malatya Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nde sahne alan şarkıcı Elif Buse Doğan, beklediği kalabalığı bulamayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Meydandaki boşluğu görüp mikrofondan "Malatyalılar nerede?" diye soran ünlü sanatçıya, az sayıdaki seyirciden "Kayısı toplamaya gittiler!" yanıtı geldi. Sahnede yaşanan eğlenceli anlar sosyal medyada gündem oldu.

Malatya Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nde sahne alan şarkıcı Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı göremeyince şok yaşadı. Sanatçının boş kalan alanı görerek "Malatyalılar nerede? Başka bir konser mi var?" sorusuna cüzi kalabalıktan cevap geldi: "Kayısı toplamaya gittiler!"

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 28'incisi düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Kayısı Festivali'nin açılış gününde sahne alan sanatçı Elif Buse Doğan, meydanda beklediği kalabalığı bulamayınca şaşkınlığını gizleyemedi. Genç şarkıcı ile alandaki az sayıda dinleyici arasında geçen "kayısı toplama" diyaloğu ise sosyal medyada olay oldu.

BAKAN RAĞBET GÖRDÜ, ALAN BOŞ KALDI

Gündüz saatlerinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve protokolün katılımıyla gerçekleşen festival korteji Malatyalılardan büyük ilgi görmüş, caddeler dolup taşmıştı. Ancak akşam saatlerinde Orduzu Pınarbaşı Fuar Alanı’nda gerçekleşen Elif Buse Doğan konserinde beklenen kalabalık bir türlü oluşmadı. Meydandaki boşlukları gören ve şaşkınlık yaşayan ünlü sanatçı, bir ara türkü söylemeyi keserek mikrofondan alandakilere seslendi.

SANATÇIDAN BOŞ ALAN SİTEMİ

Geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı, alanı doldurmayan kalabalığa sitem ederek komşularını çağırmalarını istedi. O anlarda sahne önündeki seyircilerle Elif Buse Doğan arasında hem güldüren hem de düşündüren şu diyalog yaşandı:

Elif Buse Doğan: Malatyalılar nerede, çok merak ediyorum. Başka bir konser mi var? Oraya mı gittiler?

Seyirciler: Kayısı toplamaya gittiler!

Elif Buse Doğan: Herkes mi orada? Keşke biz de yardıma gitseydik de işi bitirselerdi, akşama konsere gelselerdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaklaşık iki saat boyunca sevilen türkülerini seslendiren sanatçının sahnede yaşadığı bu anlar kısa sürede internete düştü. Sosyal medya kullanıcıları, "Malatya'da temmuz ayı kayısı hasat zamanıdır, can derdinde olan halkı konserde bulamazsınız" ve "Sanatçı samimi bir sitemde bulunmuş ama Malatya'nın gerçeği şu an tarlada" yorumlarıyla diyaloğa büyük ilgi gösterdi.

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