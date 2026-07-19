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Gündem Yalan makinesine cevap! Selman öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi
Gündem

Yalan makinesine cevap! Selman öğüt Ece Üner’e ağzının payını verdi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

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Hukukçu Selman Öğüt, canlı yayında asılsız iddialarla algı operasyonuna girişen sunucu Ece Üner’in argümanlarını tek tek çürüterek adeta ağzının payını verdi.

Halk TV ekranlarında "o yasak bu yasak" diyerek karamsarlık tablosu çizen sunucu Ece Üner'in algı operasyonuna, Hukukçu Selman Öğüt sosyal medya hesabından tokat gibi bir cevap verdi.

 Ekranlarda adeta bir yalan makinesi gibi çalışan Üner'in iddialarını tek tek deşifre eden Öğüt, malum zihniyetin kurduğu algı düzeneğini tamamen boşa çıkardı. Türkiye'de yürütülen yasal düzenlemeleri çarpıtarak millete korku pompalamaya çalışan muhalif medyanın bu çıkışına karşı duran Öğüt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adeta ders verdi. Hakikatler karşısında neye uğradığını şaşıran muhalif medyanın aktörlerine karşı sergilenen bu net duruş, sosyal medyada da büyük yankı uyandırarak yalan rüzgarını tamamen tersine çevirdi.

 

İşte Selamn Öğüt'ün o paylaşımı;

"Türkiye'deki muhalefetin özeti.

Aslında bu ülkedeki en özgür grup onlar.

Yasakları en çok onlar çiğniyorlar.

Mesela parklar dahil yasak olan birçok yerde alkol tüketiyorlar. Ama hiçbir şey olmuyor.

Liseli öğrencisinden memuruna avukatına kadar kılık kıyafet yönetmeliklerine uymuyorlar. Yine bir şey olmuyor.

Yasak olmasına rağmen köpeklerini tasmasız ve ağızlıksız gezdiriyorlar. Sonuç yine aynı.

Bunlar gibi daha birçok örnek var.

Buna rağmen sürekli yalan söylüyorlar.

Fiili durumdan kaynaklanan bir ayrıcalığın keyfini arsızca sürüyorlar."

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Yorumlar

Veli

Mide bulandırıcı kadın

Kızılelma

Bu zavallı zatı robotlaştırmışlar,hiç utanmadan sıkılmadan çok kolay yalan söylüyor,dile getirdiklerinin hepsi yalan,iftira ama bunca gafilliğe,bunca ihanet dolu kokuşmuş trollüğe rağmen özgürlüğün bu ihanetinin karşılığında aldığı paracakların tadını çıkarmaya devam ediyor,bu kadar özgürlük FAZLA.!!!
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