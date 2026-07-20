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Dünya Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık
Dünya

Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık

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Kremlin: Hamaney telefon açabilir, sorun yok! Putin bu tür temaslara açık

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in ilk uluslararası telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceğine yönelik iddialara, “Putin bu tür temaslara açık" cevabını verdi.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitiry Peskov, düzenlediği basın toplantısından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran medyasında, İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in ilk uluslararası telefon görüşmesini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştireceğine yönelik haber sorulan Peskov, "Böyle bir telefon görüşmesi için özel bir düzenleme yapılmadı. Bu noktada spesifik bir şey söyleyemem. Ancak, Putin bu tür temaslara açık" dedi.

Hamaney, ABD’nin İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden İran dini lideri Ali Hamaney’in ölümünün ardından babasının yerine göreve gelmişti.

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