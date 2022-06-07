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İSLAM Vav kuşağı geliyor! İşte milli ve manevi değerlerine bağlı yeni nesil
İSLAM

Vav kuşağı geliyor! İşte milli ve manevi değerlerine bağlı yeni nesil

Muhalefetin, "Z kuşağı" şeklinde adlandırdığı gençleri, siyasete malzeme edip, milli ve manevi değerlerinden kopmuş bir nesil tanımına karşın, sosyal medyada "Vav kuşağı" tepkisi gösterildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 23:51:00 - 2022-06-07 23:52:44
Vav kuşağı geliyor! İşte milli ve manevi değerlerine bağlı yeni nesil

 Yeniakit.com.tr 

Vav, dinimiz İslam'da teslimiyeti ve kendinden geçmiş olmayı simgeliyor.

Muhalefetin, "Z kuşağı" şeklinde adlandırdığı gençleri, siyasete malzeme edip, milli ve manevi değerlerinden kopmuş bir nesil tanımına karşın, sosyal medyada "Vav kuşağı" tepkisi gösterildi.

Vav Kuşağı, Allah'a tam anlamıyla teslim olmuş, Resulü'nün (SAV) yoluna tabi olmuş nesli tanımlamak için kullanılmaya başlandı.

İşte hayatının merkezine Kur'an ve sünneti yerleştirerek ömrünü bu doğrultuda yaşamak isteyen milli ve manevi değerlerine bağlı neslimiz.

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