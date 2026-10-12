  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
14 gün önce ölümden kurtarmıştı! Gülşah’ın iyiliğine 7 kurşunla karşılık verdi Filistinlileri suçlamak için servis ettiler! Zehirleme görüntülerinin arkasından İsrailli çıktı Yaptığı 45 hamamdan 30'u yok oldu! Mimar Sinan yapımı harabeye dönen hamam ayağa kaldırılacak! Yemen ordusu taarruza geçti! Eş zamanlı 1732 operasyon: Son yılların en büyük darbelerinden biri Dünyaca ünlü dergiden korkutan 2100 raporu! Korkunç şeyler olabilir Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı 12 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 12 Ekim 2024: Salih el-Caferavi'nin şehit edilmesi (Filistinli Gazeteci) Yapay güneş için montaj aşamasına geçildi! Hürmüz'de bir gemi daha mayına çarptı!
Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz

Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Daha çok okuyan, daha çok düşünen ve daha çok üreten, bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendisine rehber edinen bir nesil yetiştirmeyi bu sebeple ailelerimizle birlikte okullarımızın da en önemli vazifesi olarak görüyoruz" dedi.

Bakan Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda yaptığı konuşmada, Türk medeniyetinin binlerce esere ve değere sahip olduğunu belirtti.

Eser ve değerlerin önemine işaret eden Tekin, "Bunları bugün koruyamazsak, bilimsel ve ilmi açıdan kaybettiğimiz ivme ile bunu açıklamamız gerekir. İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu günden beri bildiğini evladına emanet ettiğini, baba oğluna, usta çırağına, hoca talebesine ilmini hayatın içinde elden ele aktardığını düşündüğümüzde bugün okul dediğimiz ve her yavrumuzun aynı yaşta, aynı sınıfa girdiği yapının bu kadim geleneğin yaklaşık iki asırlık bir formu olduğunu görürüz. Bilgiye ulaşmanın güç olduğu bir dünyada bulunan bu formun, bir zamanlar alimlerin aylarca yol gidip aradığı bilginin avucumuzun içine sığdığı, yapay zekanın en çetin sorunun cevabını saniyeler içerisinde önümüze koyduğu bir çağda gözümüzün önünde değişmekte olduğunu da hep birlikte çok açık bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın hızla değiştiğini, eğitim sistemlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirten Tekin, eğitimde bilginin yanı sıra beceri kazanımının da önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydeden Bakan Tekin, eğitimde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılabilmesinin ve davranışlara yansımasının önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin toplumsal katkı sağlamasının önemine işaret eden Tekin, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra üniversite-toplum ve üniversite-kamu işbirliğinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek, bu kurumların toplumsal ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmesinin önemini vurguladı.

Bilgiye erişimin kolaylaştığına dikkati çeken Bakan Tekin, bugün önemli olanın bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi doğru değerlendirmek ve kullanmak olduğunu kaydetti.

Tekin, "İlimde öne geçecek milletlerin, herkese aynı kolaylıkla ulaşan cevabı tartabilen, okuduğunu hakkıyla anlayan ve bildiğini yeni meselelerin çözümünde kullanabilen nesiller yetiştirenler olacağına inanıyorum." dedi.

Eğitimde öğretmenlerin rolüne de değinen Tekin, yapay zeka ve dijital ekranların geniş bilgi olanakları sunduğu bir dönemde öğrencilerin insani niteliklerini geliştirmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Tekin, "Yapay zekanın ve ekranların sınırsız malumat sunduğu bir çağda insanı insan yapan vasıfları evlatlarımızın ancak karşılarına saygıyla oturdukları, ilmine ve şahsiyetine hürmet ettikleri öğretmenlerden öğrenebileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki yatırımlarına değinen Tekin, eğitim kurumlarının fiziki imkanlarının geliştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

"DAHA ÇOK OKUYAN, DÜŞÜNEN BİR NESİL YETİŞTİRMEYİ OKULLARIMIZIN ÖNEMLİ VAZİFESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

OECD'nin 8 Eylül'de yayımlanan raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, PISA sonuçlarına göre Türkiye'nin eğitimdeki başarıyı dünyanın geriye gittiği bir dönemde başardığını ve bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Eğitimde akademik kazanımların yanı sıra milli ve manevi değerlerin de önemli olduğunu vurgulayan Tekin, okulların ve ailelerin çocukların gelişiminde birlikte sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Tekin, "Daha çok okuyan, daha çok düşünen ve daha çok üreten, bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendisine rehber edinen bir nesil yetiştirmeyi bu sebeple ailelerimizle birlikte okullarımızın da en önemli vazifesi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yükseköğretim kurumlarının çağın değişen koşullarına uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Tekin, üniversitelerin toplumsal katkı, insan hakları ve adalet konularında çalışmalar yürütmesinin önemine işaret etti.

Üniversitelerin kamu kurumları ve toplumla işbirliği içinde olmasının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bakan Tekin, 2026-2027 akademik yılının Ankara Bilim Üniversitesi ve yükseköğretim kurumları için hayırlı olmasını diledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜNİVERSİTEDE NASIL BİR EĞİTİM ALDIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Harun Meydan da üniversitenin gelecek dönemdeki hedeflerine ilişkin, "Eğitim kalitesini artırmaya, araştırma kapasitemizi geliştirmeye ve öğrencilerimize daha fazla imkan sunmaya odaklanıyoruz." dedi.

Üniversitenin başarısını yalnızca öğrenci ve program sayısıyla değerlendirmediklerini belirten Meydan, "Öğrencilerimizin üniversitede nasıl bir eğitim aldığı, mezun olduklarında hangi yetkinliklere sahip olduğu ve üniversitemizin ülkemiz için nasıl bir değer ürettiği bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularını derslere ve akademik programlara entegre ettiklerini aktaran Meydan, her öğrencinin proje geliştirmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Meydan, gelecek dönem için üniversiteyle ilişkili bir teknoloji geliştirme merkezinin oluşturulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Tekin ve Mikanadze Tiflis'te eğitim iş birliği anlaşmasını imzaladı
Tekin ve Mikanadze Tiflis'te eğitim iş birliği anlaşmasını imzaladı

Eğitim

Tekin ve Mikanadze Tiflis'te eğitim iş birliği anlaşmasını imzaladı

Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz
Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz

Gündem

Yusuf Tekin, Türkiye’nin eğitimde kat ettiği mesafeyi anlatı: 2003’te 38 ülke arasından 30’a giremiyorduk! Bugün 91 ülke arasında 15’inciyiz

Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?
Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

Gündem

Bakan Tekin’den düzenleme sinyali! Zorunlu eğitimde süre kısalıyor mu?

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut Sarp

Hedef çok güzel inşaallah. Ama 22 yıl öncede biz imanlı ve vatansever bir nesil için yollara düştük bu günkü nesile bakınca uyuşturucu bağımlısı, mafya, fuhuş, spekülatör, hırsız, dolandırıcı, yolsuzlukların başını çeken bir güruh önümüze çıkıyor zavallı mutedeyyinler her cenahtan bu saldırgan güruha karşı sessizce savuma çabasında. Allah bizleri takiyyecilerden muhafaza eylesin.
DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...
Gündem

DEM Parti’den adaylık ve seçim açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek veririz! Ama...

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olması için Meclis’te ve seçim sürecinde DEM Part..
‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı
Gündem

‘Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kısa süre kala…’ Ekrem Kızıltaş kirli fon planını açıkladı

Akit TV yorumcusu ve Takvim Gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Türkiye’nin artık yaklaşan seçimleri konuşmaya başladığı bir zaman diliminde pat..
Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
Yerel

Antalya’dan otobüse binip Konya’ya gitti! Polise anlattıkları korkunç gerçeği ortaya çıkardı

Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşanan korkunç olay, yüzlerce kilometre uzakta yapılan itirafla ortaya çıktı. Antalya’dan ayrılarak otobüsle Ko..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23