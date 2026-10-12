Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Okuyan, üreten vicdanlı bir nesil hedefliyoruz

Bakan Tekin, Ankara Bilim Üniversitesi 2026-2027 Akademik Yılı Açılışı'nda yaptığı konuşmada, Türk medeniyetinin binlerce esere ve değere sahip olduğunu belirtti.

Eser ve değerlerin önemine işaret eden Tekin, "Bunları bugün koruyamazsak, bilimsel ve ilmi açıdan kaybettiğimiz ivme ile bunu açıklamamız gerekir. İnsanoğlunun yeryüzünde var olduğu günden beri bildiğini evladına emanet ettiğini, baba oğluna, usta çırağına, hoca talebesine ilmini hayatın içinde elden ele aktardığını düşündüğümüzde bugün okul dediğimiz ve her yavrumuzun aynı yaşta, aynı sınıfa girdiği yapının bu kadim geleneğin yaklaşık iki asırlık bir formu olduğunu görürüz. Bilgiye ulaşmanın güç olduğu bir dünyada bulunan bu formun, bir zamanlar alimlerin aylarca yol gidip aradığı bilginin avucumuzun içine sığdığı, yapay zekanın en çetin sorunun cevabını saniyeler içerisinde önümüze koyduğu bir çağda gözümüzün önünde değişmekte olduğunu da hep birlikte çok açık bir şekilde görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın hızla değiştiğini, eğitim sistemlerinin de bu değişime uyum sağlaması gerektiğini belirten Tekin, eğitimde bilginin yanı sıra beceri kazanımının da önem taşıdığını ifade etti.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu anlayış doğrultusunda hazırlandığını kaydeden Bakan Tekin, eğitimde edinilen bilgilerin günlük hayatta kullanılabilmesinin ve davranışlara yansımasının önemli olduğunu söyledi.

Üniversitelerin toplumsal katkı sağlamasının önemine işaret eden Tekin, üniversite-sanayi işbirliğinin yanı sıra üniversite-toplum ve üniversite-kamu işbirliğinin de geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Tekin, üniversitelerin yalnızca akademik bilgi üreten kurumlar olarak değerlendirilmemesi gerektiğini dile getirerek, bu kurumların toplumsal ihtiyaçlara yönelik çalışmalar yürütmesinin önemini vurguladı.

Bilgiye erişimin kolaylaştığına dikkati çeken Bakan Tekin, bugün önemli olanın bilgiye ulaşmanın yanı sıra bilgiyi doğru değerlendirmek ve kullanmak olduğunu kaydetti.

Tekin, "İlimde öne geçecek milletlerin, herkese aynı kolaylıkla ulaşan cevabı tartabilen, okuduğunu hakkıyla anlayan ve bildiğini yeni meselelerin çözümünde kullanabilen nesiller yetiştirenler olacağına inanıyorum." dedi.

Eğitimde öğretmenlerin rolüne de değinen Tekin, yapay zeka ve dijital ekranların geniş bilgi olanakları sunduğu bir dönemde öğrencilerin insani niteliklerini geliştirmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Tekin, "Yapay zekanın ve ekranların sınırsız malumat sunduğu bir çağda insanı insan yapan vasıfları evlatlarımızın ancak karşılarına saygıyla oturdukları, ilmine ve şahsiyetine hürmet ettikleri öğretmenlerden öğrenebileceklerine inanıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitim alanındaki yatırımlarına değinen Tekin, eğitim kurumlarının fiziki imkanlarının geliştirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

"DAHA ÇOK OKUYAN, DÜŞÜNEN BİR NESİL YETİŞTİRMEYİ OKULLARIMIZIN ÖNEMLİ VAZİFESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

OECD'nin 8 Eylül'de yayımlanan raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tekin, PISA sonuçlarına göre Türkiye'nin eğitimdeki başarıyı dünyanın geriye gittiği bir dönemde başardığını ve bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Eğitimde akademik kazanımların yanı sıra milli ve manevi değerlerin de önemli olduğunu vurgulayan Tekin, okulların ve ailelerin çocukların gelişiminde birlikte sorumluluk taşıdığını ifade etti.

Tekin, "Daha çok okuyan, daha çok düşünen ve daha çok üreten, bütün bunları yaparken vicdanını ve insanlığını koruyan, milli ve manevi değerlerini kendisine rehber edinen bir nesil yetiştirmeyi bu sebeple ailelerimizle birlikte okullarımızın da en önemli vazifesi olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.

Yükseköğretim kurumlarının çağın değişen koşullarına uyum sağlaması gerektiğini vurgulayan Tekin, üniversitelerin toplumsal katkı, insan hakları ve adalet konularında çalışmalar yürütmesinin önemine işaret etti.

Üniversitelerin kamu kurumları ve toplumla işbirliği içinde olmasının önemli bir yer tuttuğunu kaydeden Bakan Tekin, 2026-2027 akademik yılının Ankara Bilim Üniversitesi ve yükseköğretim kurumları için hayırlı olmasını diledi.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN ÜNİVERSİTEDE NASIL BİR EĞİTİM ALDIĞI BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"

Ankara Bilim Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cem Harun Meydan da üniversitenin gelecek dönemdeki hedeflerine ilişkin, "Eğitim kalitesini artırmaya, araştırma kapasitemizi geliştirmeye ve öğrencilerimize daha fazla imkan sunmaya odaklanıyoruz." dedi.

Üniversitenin başarısını yalnızca öğrenci ve program sayısıyla değerlendirmediklerini belirten Meydan, "Öğrencilerimizin üniversitede nasıl bir eğitim aldığı, mezun olduklarında hangi yetkinliklere sahip olduğu ve üniversitemizin ülkemiz için nasıl bir değer ürettiği bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Yapay zeka ve sürdürülebilirlik konularını derslere ve akademik programlara entegre ettiklerini aktaran Meydan, her öğrencinin proje geliştirmesini teşvik ettiklerini bildirdi.

Üniversite-sanayi işbirliğinin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Meydan, gelecek dönem için üniversiteyle ilişkili bir teknoloji geliştirme merkezinin oluşturulmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.