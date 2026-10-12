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Gündem Tartışma kavgaya dönüştü, kurşun yağdırdı! Kastamonu'da silahlı dehşet: 4 ölü!
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Tartışma kavgaya dönüştü, kurşun yağdırdı! Kastamonu'da silahlı dehşet: 4 ölü!

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Tartışma kavgaya dönüştü, kurşun yağdırdı! Kastamonu'da silahlı dehşet: 4 ölü!

Kastamonu'nın Taşköprü ilçesinde silahlı kavga çıktı; 4 kişi hayatını kaybetti.

 

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde, İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. ile Ç.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü​​​​​​​.

 

Çıkan silahlı kavgada Ç.A. tabancayla 4 kişiye ateş açtı.

 

Açılan ateşte İlhan K. ile oğulları Sefa K, Ali K. ve kardeşi Halit K. olay yerinde yaşamını yitirdi.

 

Olayın ardından Ç.A. jandarma ekiplerince yakalandı. Cenazeler, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

 

Jandarma ve komando ekipleri, köyde geniş güvenlik önlemleri aldı.

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