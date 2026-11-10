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Otomotiv
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Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

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Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

Türkiye'de elektrikli otomobillerde Kasım 2026 yılı fiyatları güncellendi. İşte Türkiye'nin en ucuz 10 elektrikli otomobili...

#1
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

İşte Türkiye’de satıştaki en uygun fiyatlı 10 elektrikli otomobil ve öne çıkan teknik özellikleri...

#2
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

10. Peugeot E-208 – 2.080.000 TL 50 kWh bataryayla WLTP menzili 363 km. 136 HP güç ve 260 Nm tork üretiyor, 0-100 km/s hızlanmasını tam tamına 9 saniyede tamamlıyor. 100 kW DC şarj desteğiyle yüzde 20-80 dolumu yaklaşık 25 dakika sürmektedir.

#3
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

9. Togg T10X – 1.909.048 TL 52,4 kWh (314 km) ve 88,5 kWh (523 km) batarya seçenekleriyle tercih edilebiliyor. 218 HP güç ve 350 Nm torklu arkadan itişli model. 180 kW hızlı şarjla yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada ulaşıyor.

#4
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

8. Opel Frontera Elektrik – 1.895.000 TL 44 kWh ve 54 kWh batarya seçenekleriyle 113 HP güç ve 125 Nm tork üretiyor. Menziller sırasıyla 301 km ve 408 km. 100 kW DC şarjla yüzde 20-80 dolumu 26-28 dakika arasında tamamlanmaktadır.

#5
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

7. Opel Corsa Elektrik – 1.890.000 TL 50 kWh batarya, 136 HP güç ve 260 Nm torkla geliyor. WLTP menzili 354 km. Hızlı şarjda yüzde 20-80 aralığı yaklaşık 25 dakikada tamamlanıyor. Kompakt hatchback segmentinde güçlü bir seçenek.

#6
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

6. Togg T10F – 1.884.980 TL 88,5 kWh bataryalı arkadan itişli versiyonu 218 HP güç ve 350 Nm torkla 623 km’ye kadar WLTP menzili sunuyor. 180 kW DC şarjla yüzde 20’den yüzde 80’e yaklaşık 28 dakikada doluyor. 505 litrelik bagaj hacmiyle öne çıkıyor.

#7
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

5. Citroën ë-C3 Aircross – 1.875.000 TL 113 HP elektrik motoruyla sunuluyor. 44 kWh bataryalı versiyon 303 km, 54 kWh’lik seçenek ise 399 km menzil sağlıyor. Daha büyük gövdeyle aile kullanımı için uygun bir crossover.

#8
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

4. Fiat 600e – 1.854.900 TL Liste fiyatı 1.989.900 TL iken kampanyayla 1.854.900 TL’ye çekiliyor. 54 kWh batarya, 156 HP güç ve 260 Nm torkla geliyor. WLTP karma menzili 406 km, şehir içi 591 km’ye kadar çıkabiliyor. 100 kW hızlı şarjla yüzde 20-80 dolumu yaklaşık 27 dakika.

#9
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

3. Citroën ë-C3 – 1.605.000 TL Normal fiyatı 1.645.000 TL, kampanyalı bedeli 1.605.000 TL. 44 kWh bataryayla 113 HP güç ve 125 Nm tork üretiyor. WLTP menzili 320 km, 0-100 km/s hızlanması 11,5 saniye. Yüzde 20’den yüzde 80’e şarj yaklaşık 26 dakika sürüyor.

#10
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

2. Fiat Grande Panda Elektrikli – 1.584.900 TL 44 kWh batarya ve 113 HP motorla 320 km’ye kadar menzil sağlıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 11,5 saniyede tamamlıyor, maksimum hızı 132 km/s. Ortalama tüketimi 100 km’de 16,8 kWh seviyesinde.

#11
Foto - Türkiye'deki en ucuz 10 elektrikli otomobil belli oldu! İşte fiyatları ve teknik özellikleri!

1. Hyundai INSTER – 1.520.000 TL Listenin en uygun fiyatlı modeli. Normal satış bedeli 1.670.000 TL iken kampanyayla 1.520.000 TL’ye düşüyor. 97 PS ve 115 PS güç seçenekleriyle 42 kWh veya 49 kWh batarya sunuyor. WLTP menzili versiyona göre 327-370 km arasında değişiyor. 120 kW DC hızlı şarjla yüzde 10’dan yüzde 80’e yaklaşık 30 dakikada ulaşıyor; 0-100 km/s hızlanması 10,6 saniyeye kadar iniyor.

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