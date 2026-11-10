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Gündem Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü
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Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü

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Bulgaristan’da 70 araç birbirine girdi! Zincirleme kazalarda 10’dan fazla kişi öldü

Bulgaristan’da yoğun sisin etkili olduğu Trakya Otoyolu’ndaki iki zincirleme kazada 10’dan fazla kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, yerel saatle 07.00 sıralarında Trakya Otoyolu'nun Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

 

Sliven Valisi Mihail Kasherov, basına yaptığı açıklamada, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını belirterek, 10'dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını bildirdi.

 

Otomobil ve ağır vasıtaların karıştığı kazaların ardından otoyolun her iki yönde trafiğe kapatıldığı, polis ekiplerinin bölgede önlem aldığı belirtildi.

Yambol bölgesinde sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek amacıyla "BG-ALERT" acil uyarı sisteminin devreye sokulduğu bildirildi.

Kaza yerine Yambol, Sliven ve Burgaz'dan ambulanslar ve bir sağlık helikopteri sevk edilirken, bölgede 14 itfaiye ekibinin görev yaptığı bildirildi.

 

Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek vermek üzere "Spartan" tipi kargo uçağının Burgaz'a hareket ettiğini duyurdu.

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