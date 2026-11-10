Tüketicinin sağlığıyla oynayanlar pişman olacak: 5100 parti ürüne yakın mercek

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİM VERİLERİ ULUSAL SİSTEME AKTARILACAK: Söz konusu hedefler doğrultusunda, tüketicilerin sağlığı ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, kayıplarını giderici tedbirler almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak için bu yıl sonunda 5 bin parti ürünün denetlenmesi öngörülüyor. Bu sayının gelecek yıl 5 bin 100'e, 2028'de 5 bin 250'ye yükseltilmesi planlanıyor. Dış ticaret politikası, genel ekonomik hedefler ile kamu yararı doğrultusunda ürün politikalarının oluşturulması, uygulanması ve denetlenmesi doğrultusunda ihracat pazarındaki teknik mevzuat değişikliklerinin ilgili taraflara bildirim sayısının yıl sonuna kadar 39 bin 250 olması, gelecek yıl 44 bine çıkarılması amaçlanıyor. Piyasa gözetimi ve denetimi verilerinin de Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi'ne gelecek yıl tamamen taşınması hedefleniyor. Bu doğrultuda, gelecek yılın bütçesinden 1 milyar 464 milyon 615 bin lira kaynak ayrıldı.