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Dünya Vatandaşlarına Rusya ile savaş senaryosu uyarısı yaptı
Dünya

Vatandaşlarına Rusya ile savaş senaryosu uyarısı yaptı

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Vatandaşlarına Rusya ile savaş senaryosu uyarısı yaptı

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Varşova'da Polonya ile savunma anlaşması imzaladıktan sonra vatandaşlarına NATO-Rusya savaşı senaryosu uyarısı yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, Birleşik Krallık vatandaşlarının NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini söyledi. Streeting açıklamayı, Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ile yaptığı temasların ardından basına yaptı.

İki bakan, başbaşa ve heyetler arası görüşmelerin ardından İngiltere ile Polonya arasında 3 yıllık savunma işbirliği anlaşması imzaladı.

Streeting, Rusya'nın saldırgan politikaları bağlamında mevcut tehditler konusunda Polonya ile aynı değerlendirmeyi paylaştıklarını ifade etti. Polonya ve diğer NATO ülkelerinin, düşmanca amaçlar taşıyan insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi gibi olaylara karşı önlem alması gerektiğini kaydeden Streeting şunları söyledi: "Putin bizi test ediyor, kararlılığımızı ölçüyor. Bu çok önemli bir an, çünkü Kremlin yönetimine bu tehditle karşı karşıya olduğumuzda birlikte hareket ettiğimizi, beraber durduğumuzu net bir şekilde gösteriyor."

Hazırlık çağrısının yalnızca Polonyalılara yönelik olmadığını vurgulayan Streeting, "Bu mesajın tüm Polonyalılar için çok açık olduğunu biliyorum. Çünkü, bu Başbakan'ın da verdiği bir mesaj. Ancak Birleşik Krallık vatandaşlarının da NATO ve NATO üyesi devletlerin Rusya ile savaş halinde olabileceği senaryoya hazırlıklı olmaları gerektiğini bilmesi gerekiyor" dedi.

Streeting, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu ve savaş başlatmak istemediğini belirterek Rusya tehdidinin ancak caydırıcılık kapasitesi sayesinde azaltılabileceğini ifade etti.

Kosiniak-Kamysz: İlişkiler daha önce hiç bu kadar güçlü olmadı

Ev sahibi Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise iki ülke arasındaki ilişkilerin daha önce hiç bu kadar güçlü olmadığını söyledi. Kosiniak-Kamysz, hem İngiltere'nin hem de Polonya'nın Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'ya desteklerinin süreceğini aktardı.

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