Vatandaşlara ve zincir marketlere flaş çağrı!

Vatandaşları rahatlatacak haber, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi, Tarım Kredi'ye ait marketlerde indirime gidildi.

Yapılan indirimin ardından Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu da flaş bir çağrı yaptı. Ağaoğlu, Tarım Kredi'ye ait Kooperatif Marketler'de 30 temel gıda ürününde bugün yapılan indirim oranları ile ilgili, Üsküdar Kısıklı'da bulunan Tarım Kredi Kooperatif Market'te incelemede bulundu.

Burada yaptığı açıklamada fiyatlar ile ilgili bilgi veren Ağaoğlu, "Ben cumartesi günü bu markete geldim. Bazı ürünlerin fiyatları diğer zincir marketlerin indirimli satış fiyatlarıyla benziyordu. Örneğin pilavlık bulguru, bir özel zincir markette 14,50'den gördüm. Burada 14,25'ti. En ucuzu o pilavlık bulgurun, özel sektörde 'private label' dediğimiz özel imalat. Bugün 13,90'a düşmüş. Cumartesi günü baktığımda domates 9,90'dı bugün 7,90'a inmiş. Patlıcan 11,50'den 9,60'a, kabak 9,75'ten 7,90'a, salatalık 8,90'dan 7,90'a, limon 22,90'dan 17,90'a, yüzde 20 civarında indirim yapılmış." dedi.

Vatandaşlara uyarı: Toplu alımdan kaçının

Vatandaşlara toplu alımdan kaçınma ikazı yapan Ağaoğlu, "Genel olarak ortalama yüzde 13-15 bandında bir indirim görüyoruz burada. Ama sıvı yağ, en çok tükettiğimiz beş litrelik ayçiçek yağı 163 lirayken, 147 liraya düşmüş ve maalesef reyonlarda kalmadı. Sabah erken saatlerde, mağaza açılmadan kuyruk olan vatandaşlar hiç istemediğimiz, yapmamaları gereken şeyi yaptılar. O yapmamaları gereken şey toplu alım. Toplu aldılar. Ucuz buldular. Ama vatandaşlar arz talep dengesini kendi aleyhlerine olacak şekilde zorladılar. Vatandaşlara sesleniyorum; bu fiyatlar daha da düşecek, indirim yapılan ürün çeşitleri daha da artacak. Bu nedenle fazla almasınlar azar azar alsınlar. İhtiyaçlarından fazla almaları piyasada fiyatların yükselmesine yol açabilir." diye konuştu.

İngiltere'yi örnek gösterdi! Zincir marketlere çağrı

Ağaoğlu, zincir marketlerin fiyatlarda referans olarak Tarım Kredi Kooperatiflerini alması gerektiğini belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanımız da zincir marketlere çağrıda bulundu. Diğer zincir marketler de referans fiyatı oluştururken bugün kendilerine Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını referans alsınlar. Hatta onunla yarışsınlar. İngiltere'deki üç büyük zincir market birbirleriyle nasıl yarışarak hem indirim hem de yıl sonuna kadar sabit fiyat garantisi verdilerse bizim zincir marketlerimiz de birbirleriyle yarışıp piyasada fiyat oluşmasında kendileri referans olabilirler. Ama ilk referans noktası Tarım Kredi Kooperatifi marketleri olmalıdır. Burada çok ucuz ürünler var, vatandaş acele etmesin." dedi.

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Ağaoğlu, devletin gıda fiyatlarını düşürmek için çalıştığını ifade etti ve, "Birtakım temel gıda ürünleri, temel ihtiyaç ürünlerinde başta olmak üzere devletin en tepesinden çağrılarda bulunuldu. Denildi ki piyasaya referans olan zincir marketler sizler biraz makul kar marjlarıyla, hatta mümkünse çok düşük kar marjlarıyla çalışın. İşte devlet o noktada temel gıdada KDV'yi 8'den 1'e indirdi. Yani verginin yüzde 87,5'lik kısmından vazgeçti. Aradan 1,5 ay geçti, temel ihtiyaç ürünleri, bebek bezi, tuvalet kağıdı, temizlik ürünlerinde yüzde 18 KDV'yi yüzde 8'e indirdi. Fakat yapılan çağrılar karşılık görmeyince devlet kendisine ait olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine talimat verdi ve dendi ki vatandaşın temel ihtiyaçlarında et başta olmak üzere mutlaka yüzde 30-35'lere varan indirim yapın." diye konuştu.

Ağaoğlu, bütün dünyada ekonomik sıkıntıların olduğuna işaret ederek "Pandemiyle mücadele esnasında hem bireyler, hem devletler ekonomik bakımdan sıkıntılar yaşadılar. Akabinde bu yılın ilk aylarında kuzey komşularımızda anlaşmazlık neticesi bir savaş çıktı. Ne oldu o savaşta demeyin. Çünkü dünyanın tahıl ambarı diyebileceğimiz Ukrayna ve Rusya'nın arasındaki gerilim Karadeniz'in gemi trafiğini kapattığı gibi dış ticarette de aksamalar oldu. Bunun yanı sıra enerji ihracatçısı olan Rusya'nın ortaya çıkan gerilimle birlikte enerji fiyatlarının yükselmesine yol açması nedeniyle ülkemizde de diğer başka ülkelerde de enflasyon ortaya çıktı." dedi.