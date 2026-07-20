Özcan'ın cinsel saldırı davasında ahlaksızlık zirve yaptı: 'Rızam dışında sapkın ilişkiye zorlandım!'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Suat Çelikcan'ın yargılandığı cinsel saldırı davasında ilk duruşma Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanıkların salondan çıkarılmasının ardından ifade veren müşteki Öznur Çağalı, mahkeme heyetine dikkat çeken şok iddialarda bulundu.

Mahkeme tutanağına göre Çağalı, Tanju Özcan ile üç ayrı kez Narven Otel'de buluştuğunu, bu buluşmaların hiçbirinde rızasının bulunmadığını öne sürerken, ikinci ve üçüncü olayda sapkın yoldan cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia etti.

ELİMİ ÇEKTİM, BENİ YATAĞA GÖTÜRDÜ

Müşteki Öznur Çağalı, ilk olayın 2024 yılının Eylül veya Ekim ayında yaşandığını anlattı.

İfadesine göre Narven Otel'de yaklaşık iki saat alkol aldıktan sonra Tanju Özcan fiziksel yakınlaşmaya başladı. Çağalı, elini geri çekerek istemediğini gösterdiğini ancak buna rağmen yatağa götürüldüğünü söyledi.

Mahkeme huzurunda verdiği ifadede, kendisini ittirmeye çalıştığını ancak alkollü olduğu için yeterli direnci gösteremediğini belirten Çağalı, sesini yükseltmeye çalıştığında ise ağzının kapatıldığını öne sürdü. İlk olayın ardından odadan ayrıldığını, araçta ağladığını ancak bu durumu Suat Çelikcan ile konuşmadığını ifade etti.

SEVGİLİ ÜZERİNDEN ŞANTAJ İDDİASI

Müşteki, ilk olayın ardından Tanju Özcan ile sürekli görüşmediğini ancak zaman zaman mesajlar aldığını söyledi. 2025 yılının Eylül ayında belediyedeki toplantı odasına çağrıldığını anlatan Çağalı, burada eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney üzerinden baskı kurulduğunu öne sürdü.

Mahkeme tutanağına göre müşteki, Tanju Özcan'ın eline geçen bir ses kaydını göstererek, "Bunu Eren duyarsa ne olur?" diyerek kendisini korkuttuğunu, daha sonra ise "Bunu Eren'in duymasını istemiyorsan benimle görüşmeye devam edeceksin" diye kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

MİDE KALDIRMAYACAK DETAYLAR

Çağalı, ikinci kez Narven Otel'e gittiğinde de aynı yöntemle Suat Çelikcan tarafından otele götürüldüğünü anlattı. Mahkemedeki ifadesinde, yine fiziksel olarak direnmeye çalıştığını, bağırmak istediğinde ağzının kapatıldığını belirten müşteki, ikinci olayda Tanju Özcan'ın kendisiyle dinimizce haram olan sapkın yoldan cinsel ilişkiye girdiğini öne sürdü. Çağalı, mahkemede "Direnmenin çare olmadığını anlayınca karşı koymayı bıraktım." ifadelerini kullandı.

REZALETİN BU KADARINA PES!

Mahkeme tutanağındaki en dikkat çeken anlatımlardan biri ise üçüncü buluşmaya ilişkin oldu. Müşteki, bu kez Narven Otel'e normal giriş yerine yangın merdiveninden çıkarıldığını anlatarak, odada Tanju Özcan'ın kendisine Suat Çelikcan'ı çağıracağını söylediğini ifade etti.

Çağalı'nın beyanına göre Tanju Özcan, "Gelecek, cinsel birliktelik esnasında bizi izleyecek" dedi.

'OLUR MU BAŞKANIM' DEDİ AMA...

Müşteki, Suat Çelikcan'ın yaklaşık beş dakika sonra odaya geldiğini, kendisinin çıkmasını istemesine rağmen odada kalmasının sağlandığını öne sürdü.

Mahkeme tutanağına göre Çağalı, Tanju Özcan'ın Suat Çelikcan'a "Oturup izleyeceksin" dediğini, Suat Çelikcan'ın ise "Olur mu başkanım" diyerek buna itiraz ettiğini ancak daha sonra odada kaldığını anlattı.

İfadesine göre Suat Çelikcan, yatağı görebilecek noktada otururken Tanju Özcan üçüncü kez kendisini yatağa götürdü.

RIZASI DIŞINDA BİR ALÇAKLIK DAHA

Müşteki Öznur Çağalı, üçüncü olayın da rızası dışında gerçekleştiğini savundu. Mahkeme tutanağındaki ifadeye göre Çağalı, yine fiziksel olarak direnmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını, üçüncü olayın da sapkın yoldan gerçekleştiğini öne sürdü. Çağalı ayrıca, Suat Çelikcan'ın "Başkanım neden böyle yapıyorsunuz, yapmayın" dediğini ancak Tanju Özcan'ın buna rağmen eylemine devam ettiğini iddia etti.

Duruşmada daha önce soruşturma aşamasında verdiği ifadeler de gündeme geldi.

Müşteki, şantaj soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği sırada korktuğunu belirterek, o aşamada ilişkiyi rızaya dayalı gibi anlattığını söyledi.

Mahkemede yaptığı açıklamada, eski erkek arkadaşı Mehmet Eren Akgüney'den çekindiği için uzun süre yaşadıklarını anlatamadığını ifade eden Çağalı, korkusunu aştıktan sonra şikâyetçi olmaya karar verdiğini dile getirdi.

DAVA 14 EYLÜL'E ERTELENDİ

Duruşmanın sonunda mahkeme heyeti, müştekinin davaya katılma talebini kabul etti.

Dosyanın esas hakkındaki mütalaa için Cumhuriyet Savcılığı'na gönderilmesine karar veren mahkeme, yargılamayı 14 Eylül 2026 tarihine erteledi.