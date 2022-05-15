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Aktüel Vatandaşlar sokağa çıktı! Kastamonu'da sonik patlama
Aktüel

Vatandaşlar sokağa çıktı! Kastamonu'da sonik patlama

Kastamonu'da ses hızını geçen askeri uçaklardan kaynaklanan patlama sesi duyuldu.

Yeniakit Publisher
2022-05-15 00:00:00 -
Vatandaşlar sokağa çıktı! Kastamonu'da sonik patlama

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ses hızını geçen askeri uçaklardan kaynaklanan patlama sesi duyuldu.

İlçede patlama sesi duyulması üzerine vatandaşlar sokağa çıkarak olayın nedenini anlamaya çalıştı.

Polis, itfaiye ve jandarma ekipleri de bölgede araştırma yaparak sesin nedenini bulmaya çalıştı, gelen ihbarları değerlendirdi. Yürütülen araştırma sonucunda bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Yetkililer, sesin iki F-16 uçağının bölgeden geçerken ses hızını aşması sonucu meydana gelen "sonik patlama" nedeniyle oluştuğunu belirtti.

İlçe sakinlerinden Alaattin Doboğlu, AA muhabirine, evde bulunduğu sırada iki patlama sesi duyduklarını belirterek, "Ne olduğunu anlayamadık. Çorum'un Kargı ilçesi, Kastamonu, Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden de arayan arkadaşlar var. Oralardan da ses duyulmuş." dedi.

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