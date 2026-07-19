Antalya'da orman yangnı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Antalya, Akseki'deki orman yangınına ekipler an itibariyle müdahale ediyor.
Antalya'nın Akseki ilçesi Menteşbey ve Sarıhaliller Mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü 'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı, 9 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve orman işçileri ile müdahale edildiği bildirildi.