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Yerel Fırat Nehri'nde can pazarı! Aniden yükselen suların ortasında kalan 26 piknikçi ölümden döndü!
Yerel

Fırat Nehri'nde can pazarı! Aniden yükselen suların ortasında kalan 26 piknikçi ölümden döndü!

Yeniakit Publisher
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Fırat Nehri'nde can pazarı! Aniden yükselen suların ortasında kalan 26 piknikçi ölümden döndü!

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri kenarına hafta sonunu değerlendirmek için piknik yapmaya giden vatandaşlar, Atatürk Barajı’ndan su bırakılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Baraj kapaklarının açılmasıyla nehir sularının aniden devasa boyutlara ulaşması sonucu kıyıya dönemeyen ve nehrin ortasında mahsur kalan 26 kişi için adeta zamanla yarış başladı.

Adıyaman-Şanlıurfa il sınırında bulunan Fırat Nehri'nde su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu nehir kenarında mahsur kalan 26 kişi, yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Şanlıurfa kara yolu Damlıca köyü yakınlarına Fırat Nehri kenarına piknik yapmaya gelen vatandaşlar, Atatürk Barajı’ndan bırakılan su nedeniyle yükselen nehir suları yüzünden kıyıya dönemedi. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Olay yerine AFAD, sağlık , polis dalgıç ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda mahsur kalan 26 kişi kurtarılarak kıyıya getirildi.

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