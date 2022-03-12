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Gündem Vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı
Gündem

Vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı

İstanbul'da hafta ortasından itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. İstanbul'un yollarında doluluk oranı ise yüzde 13 seviyesinde olduğu görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 09:53:00 -
Vatandaşlar kar uyarılarını dikkate aldı, yollar boş kaldı

İstanbul'da perşembe günü başlayan kar yağışı kentin birçok noktası adeta beyaz örtüye büründü. Etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok sürücü otomobilleri ile trafiğe çıkmayınca yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Harita uygulamasında trafiğin sabah saatlerinde yüzde 13 olarak kaydedildi. İşe gitmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma kullanırken, üst geçitlerde ara ara yoğunluk yaşandı.

“Zorlanıyoruz hava soğuk olunca”

Toplu taşıma kullanırken üşüdüğünü belirten Özge Nur Genç, “Aşırı derecede kar yağdı yerler buz tutmuş şekilde işe gidiyorum karı seviyorum ama çalışmadığım da daha çok seviyorum çalışırken zor oluyor otobüslerin kayması insanları mağdur olması yönünden zorlanıyoruz. Minibüsler çok geç geliyor, çok bir mağduriyetim olmadı geçen kar yağışına göre daha iyi durumdayım. Geçen yağan karda pek önlem alınmamıştı, özel sektör tatil yapmıyor gitmek zorundayız ben diş teknisyeniyim sağlıkçılar her daim gidiyor” dedi.

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