Vatandaşlar ihbar etti, Jandarma gereğini yaptı

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Taşlıca Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

"Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonu" adı verilen çalışmada, PKK'lı teröristlerce Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak yerinde imha edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele aralıksız devam edecek.