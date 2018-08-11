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Vatandaşlar ihbar etti, Jandarma gereğini yaptı

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda imha edildiği bildirildi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:38
Vatandaşlar ihbar etti, Jandarma gereğini yaptı

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının imha edildiği bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede yaşayan duyarlı vatandaşların jandarmaya verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, Taşlıca Mahallesi kırsalına operasyon düzenledi.

"Şehit Jandarma Er Burhan Kılıç Operasyonu" adı verilen çalışmada, PKK'lı teröristlerce Gürpınar-Yalınca karayoluna tuzaklanmış el yapımı patlayıcı düzeneği bulunarak yerinde imha edildi.

Halkın huzur ve güvenliği için terörle mücadele aralıksız devam edecek.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 11:38
  1. Van
  2. bomba imha
  3. Jandarma

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  • vartovarto1 sa önce
    Allah güvenlik güclerimizi evlatlarımızı korumuş .ay ALLAH vatandaşımızdan razı olsun
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