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Gündem Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi
Gündem

Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, şehrin protokol üyeleri ile millet ittifakında yer alan siyasi yol arkadaşlarına içinde 'şarap' olan 250 lira değerinde yeni yıl hediye paketi gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 22:25:00 - 2020-12-30 22:31:35
Vatandaşın parasını çarçur etmeye doymadılar! CHP'li belediyeden 250 liralık 'şarap'lı yılbaşı hediye paketi

Mersin Büyükşehir Belediyesi içinde şarap, nar, çerez ve çeşitli tatlıların bulunduğu 250 lira değerinde yılbaşı hediye paketi hazırladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer'in hediye paketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Şaraplı yeni yıl paketinde, CHP'li Başkan Seçer'in imzaı ile "Kadınlarımızın alın teri ve el emeğiyle işlenip ekonomiye kazandırmaya çalıştığımız, her biri ayrı bir özenle hazırlanan bu ürünleri sizlere ulaştırmanın mutluluğuyla size ve tüm sevdiklerinize sağlıklı, başarılı ve mutlu bir yıl dilerim." ifadelerinin bulunduğu bir de not yer aldı.

Başkan Seçer'in bu hediye paketi yıllar önce Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yöneten ve aynı paketlerden dağıtan Murat Karayılan'ı akıllara getirirken, sosyal medyada CHP'li Seçer'e şu tepkiler gösterildi:

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