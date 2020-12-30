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Gündem ‘Vatandaş ve polis nasıl karşı karşıya gelir’ hesabı yapılıyor! ‘Uyarı’ görünümlü provokasyon
Gündem

‘Vatandaş ve polis nasıl karşı karşıya gelir’ hesabı yapılıyor! ‘Uyarı’ görünümlü provokasyon

Evlere yapılacak yılbaşı partisi denetimlerini bahane eden tetikçi medya organı Oda TV, yılbaşı gecesi uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması üzerinden vatandaşları provoke etmeye çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 14:04:00 - 2020-12-30 14:12:20
‘Vatandaş ve polis nasıl karşı karşıya gelir’ hesabı yapılıyor! ‘Uyarı’ görünümlü provokasyon

 yeniakit.com.tr 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, yılbaşı gecesini de kapsayacak şekilde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verildi. Solcu medya, bu yasak üzerinden akılalmaz haberler yaparak vatandaşları adeta kışkırtmaya çalışıyor. 

Daha önce defalarca provokatif haberlerle gündeme gelen Oda TV isimli tetikçi internet sitesi, bu kez vatandaşları emniyet güçlerine karşı kışkırtma çabasına girişti. Yılbaşı gecesi evlere yapılacak olan denetimler hakkında haber yapan Oda TV, emniyet güçleriyle vatandaşları karşı karşıya getirmeye çalıştı.

Haberde, yılbaşı gecesinde evlerin polis tarafından basılması durumunda nasıl bir yol izlenilmesi gerektiği anlatılırken, Halk TV gibi solcu medya organlarının yaptığı, “Nüfusu kalabalık ailelere ceza kesilecek” algısına benzer bir algı oluşturulmaya çalışıldı.

Yayınlanan skandal haber şu şekilde:

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