  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!
için kalan
Gündem

Vatandaş, Meral Akşener'e böyle isyan etmişti

HDP ile ittifaklarının deşifre olmasının ardından akıllara bir vatandaşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan ettiği görüntüler geldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 00:32:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi sinirlendirdi. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını duyurdu.

Bunun üzerine akıllara bir vatandaşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan ettiği görüntüler geldi.

Vatandaş, Akşener'e "Terör örgütünün arkasından gitmeyin. Senin HDP ile ne işin var" diyerek tepki göstermişti.

Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi... İşte kirli kavganın ardında yatan gerçekler
Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi... İşte kirli kavganın ardında yatan gerçekler

Gündem

Meral Akşener ile Sırrı Süreyya Önder birbirine girdi... İşte kirli kavganın ardında yatan gerçekler

HDP'li Önder'den Akşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...
HDP'li Önder'den Akşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...

Siyaset

HDP'li Önder'den Akşener'e 'aracı' cevabı: Eğer açıklarsam...

Meral Akşener'in alçak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağdı
Meral Akşener'in alçak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağdı

Gündem

Meral Akşener'in alçak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki yağdı

MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması
MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması

Gündem

MHP'den olay 'Meral Akşener' açıklaması

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı