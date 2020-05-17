Vatandaş, Meral Akşener'e böyle isyan etmişti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi sinirlendirdi. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını duyurdu.

Bunun üzerine akıllara bir vatandaşın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan ettiği görüntüler geldi.

Vatandaş, Akşener'e "Terör örgütünün arkasından gitmeyin. Senin HDP ile ne işin var" diyerek tepki göstermişti.