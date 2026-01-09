Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

  • İSTANBUL
Yücel Kaya
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Ankara’nın Keçiören ilçesinde yaşayan vatandaşlar, aylardır süregelen su kesintileri nedeniyle isyan bayrağını açtı. CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin temel belediyecilik hizmetlerini dahi yerine getirememesi, başkentlileri canından bezdirdi.

"Allah'tan Korkun"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda mağduriyetini dile getiren bir vatandaş, gece yarısı boş akan musluklarını göstererek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben çok ülkenin başkentlerini gördüm, su akmaması nedir ya? Aylardır gece 2'de su geliyor, sabah 5'te bitiyor. Biz uyumayalım mı? Gece 2'de kalkıp çamaşır, bulaşık mı yıkasınlar? Allah’tan korkun ya! Belediyenin işi yol yapmak, su vermektir."

Başkent Köye Döndü

Vatandaşların kap kacak doldurarak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı Ankara’da, 2026 yılında dahi temel ihtiyaç olan suya erişilememesi "vizyonsuz belediyecilik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Keçiören sakinleri, her fırsatta liyakatten bahseden Yavaş yönetiminin, halkı en temel hakkı olan sudan mahrum bırakmasına sert tepki gösterdi.

Yorumlar

hasel

Vatandaş tepkide çok haklı.Su sorununu belediye çözer.YEDİ SENE Ankara belediye başkanı olarak,söz gelimi elli tane bahaneye dayanarak;suyun akmadığını Mansur efendi açıklıyorsunuz.Böyle hizmetsizlik olur mu? Böyle belediye başkanlığı olmaz.En iyisi bırak bu işleri.

Sedat X

Bu chp'nin ebterliğidir. Bir yerde chp zihniyeti başa geçti mi, orda hayır ve bereket kalmaz. Bu sadece şahıslarla ilgili değil. Abartısız söylüyorum, Cumhur başkanı Erdoğan dahi chp'nin adayı olarak seçilse memleket battı demektir.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
