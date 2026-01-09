Vatandaş Mansur’a böyle sitem etti! Allah’tan korkun ya!

"Allah'tan Korkun"

Sosyal medyada paylaşılan bir videoda mağduriyetini dile getiren bir vatandaş, gece yarısı boş akan musluklarını göstererek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben çok ülkenin başkentlerini gördüm, su akmaması nedir ya? Aylardır gece 2'de su geliyor, sabah 5'te bitiyor. Biz uyumayalım mı? Gece 2'de kalkıp çamaşır, bulaşık mı yıkasınlar? Allah’tan korkun ya! Belediyenin işi yol yapmak, su vermektir."

Başkent Köye Döndü

Vatandaşların kap kacak doldurarak su ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştığı Ankara’da, 2026 yılında dahi temel ihtiyaç olan suya erişilememesi "vizyonsuz belediyecilik" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Keçiören sakinleri, her fırsatta liyakatten bahseden Yavaş yönetiminin, halkı en temel hakkı olan sudan mahrum bırakmasına sert tepki gösterdi.