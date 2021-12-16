Vatana ihanet eden FETÖ’cü teröriste bakın! Yunanistan’dan böyle yardım dilendi!

FETÖ soruşturmaları kapsamında Türkiye’de aranan örgüt mensuplarının Yunanistan’a kaçışları devam ediyor.

Meriç Nehri üzerindeki bir adada mahsur kaldılar

Meriç nehrini aşarak Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup FETÖ'cü terörist, Yunanistan'da bulunan Soufli yakınlarında bir adada, Meriç'in üzerinde mahsur kaldı. FETÖ'cüler Yunan yetkililere çağrı yaparak yardım istedi.

‘Ateşimiz yok, soğuktan kötü durumdayız, yardım istiyoruz’

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü, şu ifadeleri kullandı: 'Merhabalar, burda Meriç'te, Yunan tarafında bi adada mahsur kaldık. Sular yükselmiş iki metre kadar. Ateşimiz yok. Soğuktan burda kötü durumdayız. Yardım istiyoruz. Allah razı olsun herkesten şimdilik'

Bilinçli olarak bu taktiği uyguluyorlar!

Yapılan araştırmalara göre, FETÖ’cü teröristler bu yöntemi bilinçli olarak kullanarak aynı zamanda uluslararası kuruluşlar ve Yunan makamlarına ‘yardım’ çağrısında bulunuyorlar.

Kaynak: EHA





