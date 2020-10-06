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Aktüel Vatan Partisi'nden İBB'ye "sahne" tepkisi
Aktüel

Vatan Partisi'nden İBB'ye "sahne" tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:28:58 -
Vatan Partisi'nden İBB'ye "sahne" tepkisi

İSTANBUL (AA) - Vatan Partisi Kültür ve Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesindeki bir tiyatro grubuna sahne verdiğini belirterek, karardan dönülmesi gerektiğini söyledi.

Vatan Partisi Kültür ve Sanat Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında İBB'nin doğru bir kararla pandemi döneminde büyük zorluklar yaşayan özel tiyatrolara kapılarını açtığını ifade etti.

İBB Şehir Tiyatrolarının yeni sezonu 16 yeni oyunla açtığını 50 özel tiyatro grubunun da ekim ayında Şehir Tiyatroları'nın sahnelerini kullanacağını belirten Cengiz, "Ancak bu 50 tiyatro topluluğundan birisi PKK terör örgütünün propaganda örgütü gibi çalışan, Yeni Yaşam Tiyatrosu'dur. Bu, Mezopotamya Kültür Merkezine (MKM) bağlı faaliyet gösteriyor. İBB, sahne verme kararını derhal geri almalı ve sorumluları hakkında gerekli soruşturmayı başlatmalıdır." ifadelerini kullandı.

Sanat örgütleri, tiyatrocular ve İstanbul halkının buna karşı seslerini yükseltmeye davet etiklerini belirten Cengiz, "Vatan Partisi olarak süreci titizlikle takip edeceğiz. Eğer İBB yönetimi gerekeni en kısa süre içinde yapmazsa suç duyurusunda bulunacağımızı ilan ediyoruz." dedi.

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