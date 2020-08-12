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Siyaset

﻿Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşı? Önemli açıklamalar

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sorularını cevapladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 20:59:00 - 2020-08-12 21:54:55
﻿Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi'ne neden karşı? Önemli açıklamalar

Vatan Partisi İstanbul Sözleşmesi’ne neden karşı çıkıyor? 

Vatan Partisi’ne göre İstanbul Sözleşmesi’nin topluma ve aile yapımıza verdiği zararlar neler?

Özellikle bazı kadın STK’ları İstanbul Sözleşmesi’ni neden savunuyor?,

İstanbul Sözleşmesi sapkınlıkların önünü mü açıyor?

Mehmet Özmen soruyor, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı canlı yayında cevapladı.

İstanbul Sözleşmesi'nin "şekere bulanmış zehir" olarak tanımlayan Vatan Partili Meltem Ayvalı, sözleşmenin kadını aşağıladığını ifade etti.

Ayvalı, İstanbul Sözleşmesi'nin getirdiği Grevio yapılanmasının Türkiye'ye pranga olduğunu ve toplumsal yapısını değiştirmek isteyen çevrelere alan açtığını söyledi.

İstanbul Sözleşmesi'nin yetki verdiği Grevio'nun raporlarının dikkatlice incelenmesi gerektiğini belirten Ayvalı, bu raporda Türk polisine tacizci iftirasının atıldığını vurguladı.

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Yorumlar

Yolcu

Bu meselede vatan partili Meltem hanımı tebrik ediyor, Ak Parti'nin kadın kolları başkanını kınıyorum.
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