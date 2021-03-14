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Gündem Vasip Şahin sağlık durumu nasıl?
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Vasip Şahin sağlık durumu nasıl?

Vasip Şahin nasıl oldu? Ankara Valisi Vasip Şahin hastaneye kaldırıldı. Vasip Şahin'in sağlık durumu merak edilmeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 00:00:00 -
Vasip Şahin sağlık durumu nasıl?

Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul'a seyahate sırasında rahatsızlandı ve Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Tansiyon yüksekliği sorunu yaşayan Vasip Şahin kısa süre sonra taburcu edildi.

Vasip Şahin sağlık durumu nasıl?

Hastane çıkışı soruları cevaplayan Şahin, "İhtiyaten yoldan geçerken hastaneye uğradım.ağ olsun Başhekim, hekim arkadaşlarımız, sağlık çalışanlarımız yakından ilgilendiler. Kontroller ve tansiyon ölçümü yapıldı, tekrar yolumuza devam edeceğiz. Sağlık çalışanlarımıza, Emniyet Müdürü'müze, Sayın Vali'mize ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

 

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