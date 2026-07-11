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Gündem Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!
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Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

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Marmara'da deprem kümesi oluştu! Önümüzdeki 1 haftaya dikkat!

Marmara Denizi'nde yaşanan hareketlilik, deprem bilimcilerin radarına girdi. AFAD verilerine göre, Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6 ila 9 kilometre derinliğinde 3.5'ten küçük mikro deprem kümelenmesi meydana geldi.

Marmara Denizi'nde yaşanan hareketlilik, deprem bilimcilerin radarına girdi. AFAD verilerine göre, Orta Marmara Çukuru'nda yerin 6 ila 9 kilometre derinliğinde 3.5'ten küçük mikro deprem kümelenmesi meydana geldi.

Yaşanan bu sarsıntıların ardından deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgenin güncel durumu ve taşıdığı risklere dair sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

''ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜNE DİKKAT''

Osman Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

"Orta Marmara Çukuru'nda bugün AFAD verilerine göre 6–9 km derinlikte M<3.5 mikro deprem kümesi gelişti. Bu tür kümelenmeler, fayın belirli bir kesiminde gerilmenin küçük kırılmalarla yeniden dağıldığını gösterir.

Tek başına büyük depremin habercisi değildir; ancak Orta Marmara'nın güncel davranışını anlamak açısından dikkatle izlenmelidir.

Bu kümenin önümüzdeki 3–7 gün içinde M4+ bir deprem üretip üretmeyeceği bilimsel açıdan en kritik göstergelerden biri olacaktır"

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