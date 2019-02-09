“Varşova’ya katılmayacağız”

Münübe Yılmaz

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat, Filistinli yetkililerin, önümüzdeki hafta Varşova’da, ABD önderliğinde düzenlenecek olan Ortadoğu konulu zirveye katılmayacaklarını açıkladı. Twitter hesabından “Gerçekleşecek olan bu zirve, Arap barışına ve Filistin Ulusal projesine zarar verecektir” ifadesinde bulunan Erekat Polonya dışında hiçbir ülke ile görüşmelerinin olmadığını belirtti. Daha önce ABD yönetiminin başkent Washington'daki ofislerini kapatacağını açıklayan Erekat “Tavrımız net! Bu zirveye katılmayacağız” derken kimseyi de Filistin meselesi ile ilgili konuşmaya mecbur tutmayacaklarını söyledi. Önümüzdeki hafta Varşova’da gerçekleşecek Ortadoğu zirvesi ile alakalı olarak, ABD başkanı Donald Trump’ın damadı Kushner, zirvede Filistin ve İsrail arasında bir anlaşma sağlanmasından ziyade mevcut meselelerin tekrar tartışılacağını söylemişti.