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İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

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İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

İtalya’da yaklaşık bir haftadır etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle ülkede 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

#1
Foto - İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

İtalya'da hafta sonu zirveye ulaşması beklenen aşırı sıcaklar can kayıplarına yol açtı. Ülkede açık alanda çalışan işçiler ve yaşlıların da aralarında bulunduğu 5 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sıcaklıkların hafta sonu 41 dereceye ulaşması beklenirken, ülke genelinde 'kırmızı alarm' verilen şehir sayısının da yarın itibarıyla 18'e yükseleceği kaydedildi.

#2
Foto - İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

Sıcak hava dalgası ülkede elektrik kesintilerine ve altyapı sorunlarına da neden oldu. Milano'da asansörlerde mahsur kalanlar için itfaiye ekipleri 60 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

#3
Foto - İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

Floransa'daki Uffizi Galerisi, klima sistemindeki arıza nedeniyle bilet satışlarını geçici olarak durdurdu. Tarım sektöründe ise aşırı sıcak ve su kıtlığı nedeniyle 1,5 milyar avroluk zarar riski bulunduğu açıklandı.

#4
Foto - İtalya’da aşırı sıcaklar 5 can aldı

İtalya Sağlık Bakanı Orazio Schillaci, artan risk üzerine bakanlıkta acil bir toplantı düzenleyerek yaşlılar, çocuklar ve hassas grupların korunması için tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

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