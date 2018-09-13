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Varlıklarıyla Türkiye'ye gelen İranlıların sayısı arttı

Ülkelerinde seyreden kötü ekonomiden kaçan İranlılar soluğu Türkiye'de alıyor. 1979 yılından bu yana yaklaşık iki milyon insanın Türkiye'ye kaçtığı tahmin ediliyor.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:35
Varlıklarıyla Türkiye'ye gelen İranlıların sayısı arttı

İran'da İslam Devrimi'nden yani 1979 yılından bu yana yaklaşık iki milyon insanın Türkiye'ye kaçtığı tahmin ediliyor. Ekonomik, dini ve sosyal sebepler ise yıllar içinde artan göçü tetikliyor. İranlılar Türkiye'de okumaya, yeni bir iş kurmaya veya taşınmaz mallara yatırım yapmaya geliyorlar. Türkiye'de daha iyi kalite eğitime, daha fazla iş fırsatına ve yatırım olanaklarına kavuştuklarını belirtiyorlar.

Middle East Eye'ın haberine göre,özellikle genç İranlıların ailelerinin ısrarına rağmen Türkiye'ye sonsuza kadar yerleşmek istediğine dair örnekler de var. Uzun yıllar çalışarak parasını biriktirenler arasında Türkiye'de ikbal arayanlar azımsanmayacak kadar çok. Gelenler ise Türkiye'de yaşamın dolar karşısında İran'dan daha iyi olacağı düşüncesiyle göç ediyor.

MÜLK EDİNEN İRANLILAR 2018'DE ARTTI

İran'daki son ekonomik kriz ise yeni bir göç dalgasını da beraberinde getirmiş durumda. Türkiye İstatistik Enstitüsü'ne göre İranlılar tarafından Türkiye'de satın alınan mülk sayısı 2017 yılının tamamına (792 mülk) oranla 2018'in ilk altı ayında 944 mülk sayısına ulaştı.

İranlılar Türk bankalarından kolay kredi çekebilmeleri ve İran'da gittikçe değer kaybeden mülklerini daha güvenilir olan Türkiye'ye taşınmalarıyla güvende hissediyorlar.

İSTANBUL, ANTALYA VE ALANYA'YI TERCİH EDİYORLAR

Bilgisayarda Farsça “Türkiye'de ev almak” yazıldığında yüzlerce sayfa karşınıza çıkıyor ve buralarda yeni bir ev almanın çeşitli yolları ile yerleşim izni almak hakkında da bilgiler sunuluyor. Tahran'da yerleşik İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Reza Kami, İranlıların ilkbahardan bu yana Türkiye'de 1000 civarında ev ve apartman satın aldıklarını belirtti. Bunların değeri ise 50.000 dolar ile 200 bin dolar arasında değişirken satın alan şahsa otomatik olarak yerleşim hakkı tanınıyor. Ancak Kami, yerleşim hakkının Türkiye tarafından verilmesine rağmen çoğu satın almanın yatırım amaçlı yapıldığını da dile getirdi. Kami'ye göre vizenin olmaması ve düzenlemelerdeki kolaylıklar da İranlılar üzerinde etkili oluyor.

Özel bir göç şirketinde çalışan Mohsen Azarnejad ise son dört ayda Türkiye'ye yaşam kurmak için gelenlerin ve kalmak isteyenlerin arttığını ifade etti. Ona göre İstanbul, Antalya ve Alanya İranlıların terciği ettiği belli başlı şehirler.

YÜZDE 25 ARTIŞ VAR

Bir başka göç şirketi danışmanı olan Hassan Sabouri ise Amerika'yla Türkiye'nin çatışması ve Türkiye'nin de halen yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı şu zamanlarda İran'ı arkada bırakarak terketmenin akılcı olmadığından bahsetti. Kişisel olarak İran'daki her şeyini satıp Türkiye'ye gitmenin çok riski olduğunu belirtti.

ASAM adlı Türkiye'de göçmenlere yardım eden en büyük örgütlerden birinde sekiz yıldır çalışan bir diğer İranlı ismini vermemek üzere son altı ayda danışmanlık almak üzere gelenlerin sayısının yüzde 25 arttığını ifade etti.

 

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:35
  1. İstanbul
  2. Antalya
  3. İslam Devrimi
  4. Middle East Eye
  5. Türkiye İstatistik Enstitüsü
  6. İran-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Reza Kami
  7. iranlı göçmenler

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