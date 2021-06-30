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Ekonomi “Varlık Barışı”na başvuru için son gün
Ekonomi

“Varlık Barışı”na başvuru için son gün

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye’de değerlendirmek üzere başlatılan “Varlık Barışı” uygulamasına bugün mesai bitimine kadar başvuruda bulunulabilecek.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 15:15:00 -
“Varlık Barışı”na başvuru için son gün

Bu kapsamda, yurt dışındaki varlıklarını 30 Haziran mesai bitimine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları serbestçe tasarruf edebilecek, vergi dairelerine herhangi bir bildirimde bulunmayacak. Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak. Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen varlıkların 3 ay içinde Türkiye’ye getirilmesi veya ülkedeki banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi gerekecek. Öte yandan, söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve 17 Kasım 2020 itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021’e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Böylelikle borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirme şartı aranmayacak.

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