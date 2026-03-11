PKK/YPG'li terörist Salih Müslim öldü
Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.
Terör örgütü PYD'nin Kurucusu ve Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.
Salih Müslim, 75 yaşında Erbil’de tedavi gördüğü hastanede geberip gitti.
Salih Müslim’in oğlu Amed Müslim, Rudaw’a yaptığı açıklamada, babasının kısa süre önce Erbil’in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi’nde öldüğünü bildirdi.
Gündem
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!
Gündem
ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda