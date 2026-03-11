  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hemen kontrol edin! İstanbul TOKİ kura listesi açıklandı Siyonist kanallarda 'infaz' listesi yayınlandı! İşte katil İsrail'in İran yönetimini bölecek hain planı Sıcak saatler! "ABD üslerini ağır füzelerle vurduk" Katılıp katılmayacağı netleşti! İran'dan Dünya Kupası açıklaması İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı! Sakın korkuyla hareket etmeyin Bakan Kurum müjdeyi verdi! 100 bin İstanbullu için kura töreni bayramdan sonra! İran’dan dünyaya petrol uyarısı: Tek bir litre bile geçirtmeyeceğiz! 200 dolara hazır olun Katar'da patlamalar oluyor Her şey bir anda oldu! İsrail'de büyük panik İspanya’dan siyonist rejime 'tarihi' tokat! Büyükelçi geri çekildi, temsil düzeyi düşürüldü
Dünya PKK/YPG'li terörist Salih Müslim öldü
Dünya

PKK/YPG'li terörist Salih Müslim öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
PKK/YPG'li terörist Salih Müslim öldü

Eli kanlı terör örgütü PKK/YPG'nin uzantısı PYD'nin kurucusu terörist Salih Müslim tedavi gördüğü hastanede öldü.

Terör örgütü PYD'nin Kurucusu ve Eş Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim, Erbil'de tedavi gördüğü hastanede öldü.

 

Salih Müslim, 75 yaşında Erbil’de tedavi gördüğü hastanede geberip gitti.

Salih Müslim’in oğlu Amed Müslim, Rudaw’a yaptığı açıklamada, babasının kısa süre önce Erbil’in Ankawa semtindeki Meryem Ana Hastanesi’nde öldüğünü bildirdi.

Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi!
Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi!

Gündem

Ahmet Özer davasında sıcak gelişme! Terör örgütü üyeliği tescillendi!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!

Gündem

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den tarihi mesaj! Terör örgütü silah bırakma noktasına getirildi!

Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!
Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!

Dünya

Suriye Kamışlı Havalimanı terör örgütü SDG’den devralındı!

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda
ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Gündem

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 13 zanlı yakalandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 13 zanlı yakalandı

Gündem

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 13 zanlı yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23