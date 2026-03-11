Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Bölge ülkelerine uçuş yasaklarına ilişkin bilgi isteyen gazetecilere Bakan Uraloğlu; “Savaşın süresi uzadıkça, uzatılan sürelere yaklaştıkça o süreler uzatılıyor. Burada hava trafiğinde ciddi risk var. O riskin yönetilmesi lazım. Özellikle Suriye’dir, Irak’tır, İran’dır, İsrail’dir bunların zaten hava sahaları kapalı durumda. Diğer ülkelerde de yer yer ya da günlük olarak kapanıyor. Belli bölgeler açık, belli bölgeler kapalı olabiliyor. Bizim bütün gayretimiz, Umman’dan ve Suudi Arabistan’dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip Türk vatandaşlarını gerekse yabancı vatandaşların İstanbul’a, İstanbul’dan da dünyanın diğer ülkelerine gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan özellikle İran’la karayolu noktasında bir sıkıntı yok. İran, Suriye, Irak noktasında sıkıntı yok. Oralardan geçişler devam ediyor. İran’da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları’nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik. Bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların alınması da söz konusu” şeklinde bilgi verdi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 15 TANE TÜRK SAHİPLİ GEMİ VAR”

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin son duruma ilişkin olarak da; “Hürmüz Boğazı’nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Onların bütün ekipleriyle sahipleriyle irtibat halindeyiz. Onlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var. Onun haricinde ihtiyaçlarını giderme konusunda bir sıkıntı yok. Hiçbir saldırı yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı bir rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız” bilgisini aktardı.