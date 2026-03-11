  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Michael Rubin, CHP ile CIA arasındaki ihanet ilişkisini itiraf etti! İBB açıyor Sam amca izliyor Ekrem ikinci günde de duruşmayı sabote etti! “Rüşvet sanığı” olduğunu hatırlatın İstanbul’da metroda skandal görüntüler! Bu nasıl bir rezalet böyle Katil İsrail'den Beyrut'un kalbine alçak saldırı! Sivillerin yaşadığı bina yerle bir oldu Konteyner gemisi bilinmeyen bir cisimden hasar gördü Hürmüz’de ‘bilinmeyen’ bilinenler iş başında! Siyonistlerde panik büyük: İran füzeleri Ben Gurion'u karıştırdı! CHP'li Mersin belediyesinde rüşvet çarkı patladı! Yeni gözaltılar var 2 tonluk savaş başlığı taşıyordu! İran, Hürremşehr füzesini ateşlediğini duyurdu Arakçi'den küresel kıyamet uyarısı: 1973 petrol krizini unutun, beteri geliyor Kentsel dönüşümde binalara 'kapalı otopark zorunluluğu' getirilmezse İstanbul'da büyük kaos çıkacak!
Gündem Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var
Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakan Uraloğlu’ndan son durum açıklaması: Hürmüz’de 15 Türk gemisi, İran’da kalan uçaklar var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ABD/İsrail-İran savaşı nedeniyle son duruma ilişkin mecliste açıklamalarda bulundu.

Bölge ülkelerine uçuş yasaklarına ilişkin bilgi isteyen gazetecilere Bakan Uraloğlu; “Savaşın süresi uzadıkça, uzatılan sürelere yaklaştıkça o süreler uzatılıyor. Burada hava trafiğinde ciddi risk var. O riskin yönetilmesi lazım. Özellikle Suriye’dir, Irak’tır, İran’dır, İsrail’dir bunların zaten hava sahaları kapalı durumda. Diğer ülkelerde de yer yer ya da günlük olarak kapanıyor. Belli bölgeler açık, belli bölgeler kapalı olabiliyor. Bizim bütün gayretimiz, Umman’dan ve Suudi Arabistan’dan bölge ülkelerine kara yoluyla gidip Türk vatandaşlarını gerekse yabancı vatandaşların İstanbul’a, İstanbul’dan da dünyanın diğer ülkelerine gitmeleri noktasında ilave seferler noktasında ilgili ülkelerle anlaştık ve seferler devam ediyor. Önemli bir aksama olmadığını söyleyebilirim. Diğer taraftan özellikle İran’la karayolu noktasında bir sıkıntı yok. İran, Suriye, Irak noktasında sıkıntı yok. Oralardan geçişler devam ediyor. İran’da kalan Pegasus ve Türk Hava Yolları’nın uçakları var. Onların ekiplerini getirdik. Bir problem yok. Savaşın seyrine göre uçakların alınması da söz konusu” şeklinde bilgi verdi.

“HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA 15 TANE TÜRK SAHİPLİ GEMİ VAR”

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı’na ilişkin son duruma ilişkin olarak da; “Hürmüz Boğazı’nda 15 tane Türk sahipli gemi var. Onların bütün ekipleriyle sahipleriyle irtibat halindeyiz. Onlar bekleme noktasında. Sadece orada olma mağduriyetleri var. Onun haricinde ihtiyaçlarını giderme konusunda bir sıkıntı yok. Hiçbir saldırı yok. Biz de yakından takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı bir rahatlarsa onları da inşallah çıkarmış olacağız” bilgisini aktardı.

Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi
Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi

Gündem

Evlatlarımıza koruma kalkanı geliyor! Bakan Uraloğlu detayları verdi

Bakan Uraloğlu’ndan bölgedeki savaşa dair net mesaj! Füze olayı sonrası Türkiye dimdik ayakta
Bakan Uraloğlu’ndan bölgedeki savaşa dair net mesaj! Füze olayı sonrası Türkiye dimdik ayakta

Gündem

Bakan Uraloğlu’ndan bölgedeki savaşa dair net mesaj! Füze olayı sonrası Türkiye dimdik ayakta

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ve Umman bölgeden tahliyeler için mutabakata vardı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ve Umman bölgeden tahliyeler için mutabakata vardı

Gündem

Bakan Uraloğlu açıkladı! Türkiye ve Umman bölgeden tahliyeler için mutabakata vardı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23