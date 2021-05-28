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Ekonomi Varank: Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor
Ekonomi

Varank: Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE) 60. Olağan Genel Kurul Toplantısı’ndaki konuşmasında siyasette, ekonomide, uluslararası meselelerde sistemli ve sürekli saldırılara maruz kalınmasına rağmen Türkiye’nin hedeflerine doğru ilerlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 09:30:00 -
Varank: Türkiye hedeflerine doğru ilerliyor

Türkiye’nin rotasının üretim, istihdam ve ihracat olduğunu vurgulayan Varank, “Hedeflerimize giden yolda en büyük gücümüzün yerli ve milli ve üretimin olduğunu artık 7’den 70’e tüm milletimizin kavradı” diye konuştu. Varank, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığa giden yolun, yüksek katma değerli ve rekabetçi ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesinden geçtiğini ifade ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunu ortaya koyduklarını hatırlattı. Varank, TSE’yi uluslararası camiada tercih edilen öncü kuruluş haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. TSE’nin faaliyetlerine önem verdiklerini anlatan Varank, “Enstitü, bahsettiğim bu misyon çerçevesinde sanayicimize destek olmak için birçok alanda politika ve strateji ortaya koyuyor. Somut adımlarla sanayi ve teknoloji ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor. Bunun en güzel örneklerini salgın döneminde gerçekleştirdiği hizmetlerle göstermiş olduk” diye konuştu.

Stratejilere uygun altyapı

TSE Başkanı Adem Şahin de Genel Kurul’da çok taraflı bir temsilin söz konusu olduğunu, kamu, üniversite ve iş dünyasının bir arada yer aldığını söyledi. Enstitünün faaliyetlerine değinen Şahin, “Sanayi stratejimizle uygun bir altyapı inşa etmeye çalışıyoruz. Üyesi olduğumuz ve yönetiminde yer aldığımız uluslararası kuruluşlarda, yurt dışında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Sahip olduğumuz ve iştiraklerimiz olan şirketlerin faaliyet alanlarında başarılı olmalarının gayreti içindeyiz” diye konuştu. Şahin, Bakan Varank’ın desteğiyle geliştirilen “Kalite Kampüsü” projesinin de hızla ilerlediğini sözlerine ekledi.

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