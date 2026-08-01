Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı, hatta site site çalışarak Türkiye Yüzyılını milletimizle birlikte inşa ediyoruz.

Gönüller kazanmak, gönüller yapmak için çıktığımız bu kutlu yolculukta üye sayımızı artırarak, büyüyerek, güçlenerek yola devam ediyoruz.

Geçen ay açıklanan verilere göre üye sayımız 11 milyon 710 bine ulaştı. İstanbul teşkilatımız üye seferberliğimizin adeta lokomotifi oldu. Son 15 ayda sadece İstanbul'da partimize 253 bin yeni üye kazandırdık.

AK Parti, Türk siyasetinin çekim merkezi, cazibe merkezi olma vasfını daha da güçlendiriyor. Üye sayısı itibarıyla Türkiye'nin açık ara birinci partisiyiz.

Şahsıma sizler gibi Gayretli, sizin gibi inanmış yol arkadaşları bahşettiği için Rabbime her zaman hamd ettiğimi burada bir kere daha ifade ediyorum.

İstanbul İl Teşkilatımızın partimize kazandırdığı 253 bin yeni üyemize aramıza hoş geldiniz diyorum.

AK Parti bir Türkiye kitabıdır diyoruz. Onun için Burada herkese bir sayfa var. Herkesin hikayesine yer var diyoruz. Bundan 25 yıl önce AK Parti'yi kurarken siyasetimizi işte bu temel ilkeler üzerine bina ettik.

Bu çatı altında Türkiye merkezli siyaset yapmak isteyen herkese yer var. Yolumuza ve kolumuza girene hoş geldin der, bağrımıza basar, Allah izin verirse mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız.

AK Parti yıldan yıla büyüyen güçlenen, büyüdükçe ve güçlendikçe de tıpkı bir yıldız gibi parlayan bir partidir. AK Parti kendisiyle birlikte Türkiye'yi de büyüten Türkiye'nin itibarını tüm dünyada yükselten, Türkiye'nin gücüne güç katan bir partidir.

14 Ağustos'ta kuruluşumuzun 25'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. İnşallah Ankara'da coşkulu bir mitingle 25'inci yaşımızı kutlayacağız

AK Parti ve Cumhur İttifakı'na yönelik artan ilginin sırrını çözmek için öyle detaylı analizlere, beyin fırtınalarına gerek yok. Yalnızca son günlerde muhalefet cephesinde yaşanan tartışmalara ve bunların niteliğine bakmak bile bunu anlamak için kafidir.

Bizim gündemimizde Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Yine eskisi ve yenisiyle onların gündeminde internet hesaplarını, il ilçe başkanlığı binalarını bölüşmek var.

Biz, ülkemizin küresel ölçekte itibarını daha da yükseltmenin peşinde koşarken onlar (muhalefet) Ankara'da sonu gelmez siyasi çekişmelerle uğraşıyor.

Biz etrafımızdaki çatışmalardan Türkiye'yi uzakta tutmanın mücadelesini verirken onlar kendi ilçelerinde kavga ediyor, birbirleriyle çatışıyor. Biz Gazze'den Lübnan'a, Somali'den Sudan'a nerede bir sıkıntı varsa onu çözmeye çalışırken onlar kendi sorunlarına bile çözüm bulamıyor.

Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler ama gündemlerinde Türkiye yok. Ne ekonomide, ne dış politikada bize ve millete faydası olacak hiçbir önerileri yok.

Eskisi ve yenisiyle onların gündeminde kimin figüran, kimin proje, kimin hain olduğunu tespit etmek var. Bizim gündemimizde ise Terörsüz Türkiye süreciyle ülkemizin yarım asırlık sorunlarına çözüm bulma gayreti var. Lafa gelince ülkeyi yönetmeye talipler. Ama gündemlerinde Türkiye yok.

Ayrıntılar geliyor...