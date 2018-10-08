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Varank TÜBİTAK Uzay'ı inceledi

ODTÜ yerleşkesindeki TÜBİTAK Uzay'ı inceleyen Bakan Varank "Projeleri zamanında tamamlayın" talimatı verdi.

08 Ekim 2018 Pazartesi 15:40
Varank TÜBİTAK Uzay'ı inceledi

Uzay alanında Türkiye'ye sınıf atlatacak 4 projeyi mercek altına alan Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 Günlük İcraat Programı kapsamında bulunan Türksat 6A, İMECE, Milli Yer İstasyonu Geliştirme Projesi (MİYEG) ve Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi (OPMER) ile ilgili TÜBİTAK Uzay'da incelemelerde bulundu.

OPMER'İN AÇILIŞI YAPILACAK

100 gün içinde haberleşme uydusu Türksat 6A'nın kritik tasarım, görüntü uydusu İMECE ve milli yer istasyonu MİYEG Projesi'nde ön tasarım aşamaları tamamlanarak, OPMER'in açılışı yapılacak.

Bakan Varank TÃBÄ°TAK Uzay'Ä± inceledi

ERDOĞAN'IN AÇIKLADIĞI PROGRAMDA VAR

Başkan Erdoğan'ın 3 Ağustos'ta ilan ettiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 100 Günlük İcraat Programı'na göre, "Yerli Uydu ve Uydu Teknolojilerinin Geliştirilmesi" Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sorumluluk alanında bulunuyor.

Bakan Varank TÃBÄ°TAK Uzay'Ä± inceledi

TÜRKSAT 6A'NIN MOTORU SADECE BİRKAÇ ÜLKEDE VAR

Bu kapsamda ODTÜ yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Uzay'da incelemelerde bulunan Varank, yer istasyonunu gezerek, uydulardan gelen görüntüleri izledi. Varank, ilk kez Türksat 6A'da kullanılacak elektrikli itki motorunu da inceledi. Bu motorun sadece birkaç ülkenin sahip olduğu bir teknoloji olduğu bildirildi.

Bakan Varank TÃBÄ°TAK Uzay'Ä± inceledi

PROJELERİ ZAMANINDA TAMAMLAYIN TALİMATI

Varank, uydu üretim ve test işlemlerinin gerçekleştiği "Temiz Oda"da da uzmanlardan bilgi aldı. TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü Lokman Kuzu, Türksat 6A'nın kritik tasarımı, İMECE ve MİYEG projelerinin tamamlanan ön tasarımlarıyla kurulum süreci sona eren OPMER hakkında sunum yaptı.

Bakan Varank, OPMER'in açılış töreni ve icraat programında yer alan diğer projelerin zamanında tamamlanması konusunda yetkililere talimat verdi.
TÜBİTAK UZAY ziyaretinde Bakan Varank'a, Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök eşlik etti.

Varank, mezun olduğu ODTÜ'nün Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümüne geçerek, duayen akademisyen Prof. Dr. Ahmet Rumeli'yi de ziyaret etti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 15:40
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