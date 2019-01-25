Vapurlara ‘katil Türkler’ afişi astılar Avrupa Adalet Divanı’nın Kasım 2018 yılında aldığı ‘’PKK terör örgütü olarak kalacak’’ kararı, Avrupa’da yaşayan terör yandaşlarını durdurmuyor. Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bir grup PKK yandaşı Prinsengracht’ta gezi vapurlarına terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerini astı.

Hollanda'da terör örgütü PKK yandaşları sokak gösterilerini sürdürüyor. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bir grup PKK yandaşı Prinsengracht'ta gezi vapurlarına terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini astı. Vapura asılan skandal posterlerin yanına ‘'Katil Türkler'' yazılı afişte konuldu. Hollanda polisi ise açıkça yasalara aykırı bu duruma karşı herhangi bir müdahalede bulunmadı. Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü YPG'nin insan hakları ihlallerinde bulunduğunu ve terör örgütü PKK ile bağlantısı olduğunu duyurmuştu. Kasım 2018'de ise Avrupa Adalet Divanı, PKK'nın AB'nin terör örgütü listesinde kalmasına hükmetmişti.

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