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Ekonomi

Vantilatör fiyatları Vantilatör ne kadar?

Yaz sıcaklarının serinleticisi olan vantilatörler klimalardan daha en çok tercih edilmekte. Hal böyle olunca da vantilatör fiyatları merak edilmekte. Ev içinde hava dolaşımını sağlamak için vantilatör kullanımı daha çok tercih edilmekte. Peki vantilatörler ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-07-09 16:17:00 - 2020-07-09 16:17:29
Vantilatör fiyatları Vantilatör ne kadar?

Özellikle son iki haftadır yaşanan sıcaklıklar çıldırtır duruma geldi. Araştırmalara göre klima ve vantilatör satışlarında Ağustos ayının başından beri inanılmaz bir patlama yaşandı. Bazıları evinde klima kullanmayı tercih ederken bazıları vantilatörle serinlemeye çalışıyor. Peki serinlemek için vantilatör mü tercih edilmeli? Uzmanlar ğece kullanımında özellikle de uyku pozisyonundayken vantilatörün kullanılmasını tavsiye ediyor. Yine uzmanların uyarısına göre, eğer sağ tarafta yatıyorsanız, vantilatör sol tarafı taramalı önerisinde bulunuyor. Vantilatör fiyatlarına bakıldığında 40 TL’ye de vantilatör var 530 TL’ye var. Vatandaşlar hem vantilatörün kaliteli olmasını hem de serinletmesini istiyorsa biraz daha kesenin ağzını açmalı.

 

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