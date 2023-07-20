Vanlı anne yürekleri dağladı! Beni düşman kapısına niye getirttin

Van’da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan aileler, 61 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları 34’ü bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı.

“HDP’ye, PKK’ya artık yeter diyoruz”

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, zorluklarla büyüttüğü evladının HDP ve PKK tarafından dağa kaçırıldığını belirtti. Kızının okuyup savcı olmak istediğini ifade eden Sancar, “HDP’liler kendi çocuklarını dağa göndersin. Biz HDP’yi istemiyoruz. HDP’ye, PKK’ya artık yeter diyoruz. Artık tükendik, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Kızım gel. Beni düşman kapısına niye getiriyorsun? Çünkü ben HDP ve PKK’dan nefret ediyorum. Beni görüyorsan gel kızım. Bu katillere neden inanıyorsun?” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır evlat nöbeti tuttuğunu ifade eden Necmettin Biçer ise kızı Gülcan’ın 8 yıl önce HDP mensuplarınca kaçırılıp PKK’ya teslim edildiğini belirterek, “Evlat nöbetlerimizi sürdüreceğiz. Onların yuvası Diyarbakır HDP İl Başkanlığıdır. Çocuklarımızı o zalimlerin elinden almadan oradan ayrılmayacağız” diye konuştu.