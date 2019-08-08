Van’da ‘Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı’

Van İl Sağlık Müdür Vekili ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz başkanlığında 5 ilin katılımıyla “Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı” yapıldı.

Van İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Bahadır Öndeş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Ali Gür, Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi Başhekimi, kamu, özel ve üniversite hastanelerinin yönetici ve yoğun bakım sorumlusu hekimlerin katılımıyla "Yoğun Bakım Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde; Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı illerinden katılımın olduğu toplantıda; eylem planı oluşturularak, sağlık tesislerinde hizmet veren yoğun bakımların mevcut durumu, planlamalar ve yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi için yapılan faaliyetler ele alındı. Sağlık tesisleri arasında yoğun bakımlara yapılan sevk sayıları ve sevk nedenlerinin de ele alındığı toplantıda, yoğun bakımlarda uzun süren yatışlar ve yatış bekleyen hastaların koordinasyonu ile ilgili çözüm önerileri oluşturuldu.

Yoğun bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Kamu Hastaneleri Hizmetleri Uzmanı Ertuğrul Öngi ve Hanife Gezer’in sunumuyla yapılan öneriler, katılımcılar tarafından kabul gördü. Çok önemli bir sağlık hizmeti sunulan yoğun bakımların ele alındığı toplantı, hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi amacıyla görüş ve öneriler sunularak, karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi.