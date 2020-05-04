  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Van’da yasağa uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 10:11:51 -
Van’da yasağa uymayan 317 kişiye para cezası uygulandı

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği Van’da, yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.


İçişleri Bakanlığınca korona virüs salgını nedeniyle Van’ın da içinde bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmişti. Kısıtlamanın ardından Van’da 30 Nisan günü 24.00 ile 3 Mayıs günü 24.00 saatleri arasında yapılan denetimlerde yasağa uymayan 317 kişiye 911 bin 510 TL para cezası uygulandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı