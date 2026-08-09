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Siyaset Yeni Partili Murat Emir, ‘Mekke Anlaşması’ndan rahatsız oldu: Tabela değişti ama vesayet ağzı değişmedi
Siyaset

Yeni Partili Murat Emir, ‘Mekke Anlaşması’ndan rahatsız oldu: Tabela değişti ama vesayet ağzı değişmedi

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Yeni Partili Murat Emir, ‘Mekke Anlaşması’ndan rahatsız oldu: Tabela değişti ama vesayet ağzı değişmedi

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında tarihi Mekke Ortak Savunma Anlaşması imzalandı. CHP’den tasfiye edilip Yeni Parti’ye sığınan şarlatan Murat Emir ise ümmetin ve bölgenin geleceğini teminat altına alan bu devrim niteliğindeki anlaşmadan açıkça rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti sırasında hayata geçirilen ve bölge dengelerini baştan aşağı değiştiren Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir'i çileden çıkardı. Siyasi ikballeri uğruna milli çıkarları ve ümmetin dayanışmasını görmezden gelen bu köhne yapının hazımsızlığı, kamuoyuna açıkça "Parti yeni zihniyet aynı" dedirtti.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan Mekke Anlaşması'na ilişkin rahatsızlığını dile getirdi. Anlaşmanın Türkiye'ye bir katkısı olmadığını iddia eden Emir, vesayetçi aklın Meclis'teki sözcülüğüne soyundu.

Dünya bu anlaşmayı konuşuyor. Suudi Arabistan'a bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bölge ve dünya için atılan çok önemli bir adımın taraflarından biri olarak yer aldı.

'MEKKE ORTAK SAVUNMA' ANLAŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği günübirlik çalışma ziyareti kapsamında, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bölgesel güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek tarihi "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" imzalandı.

Bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda yürütülen uzun soluklu diplomatik çalışmaların bir sonucu olan anlaşma, üç ülkenin savunma kapasitelerini birleştirmeyi ve küresel barışa katkı sağlamayı hedefliyor.

TBMM'DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

TBMM Genel Kurulu'nda Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Mekke'de imzalanan ve üç ülkeden birine yönelik silahlı saldırının tümüne yapılmış sayılmasını öngören Mekke Ortak Savunma Anlaşması gündeme geldi.

Bazı vekiller anlaşmaya ilişkin rahatsızlıklarını dile getirirken kısa süreli tansiyon yükseldi.

YENİ PARTİLİ İSİM 'KURUMSAL AKLIN ÇÖKMESİ' DEDİ

Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla imzalanan anlaşmanın "stratejik deha" olarak takdim edilmeye çalışıldığını belirten Yeni Parti Grup Başkanvekili Murat Emir, anlaşmanın kurumsal aklın çökmesi anlamına geldiğini iddia etti.

Emir, ayrıca Suudi Arabistan'ın ise İsrail-İran çatışmasında İsrail'e kalkan olduğunu  söyledi.

"MİLLİ GÜVENLİĞİMİZE KURULMUŞ BİR TUZAK"

Anlaşmanın Anayasa ihlali olduğunu belirten Yeni Partili Emir, şöyle konuştu:

“Sıcak para uğruna Türkiye'yi Körfez'in askeri taşeronu, Mehmetçiği ise başkalarının savaşının kalkanı yapmanıza izin vermeyeceğiz.

'Mekke Anlaşması' adı altında Anayasa’yı çiğneyerek Gazi Meclis'ten kaçırdığınız o metin, milli güvenliğimize kurulmuş bir tuzaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin savaş ve barış kararı Saray'ın kapalı kapıları ardında değil, TBMM'de verilir. Yüreğiniz yetiyorsa o metni derhal Meclis'e getirin!”

"HERHANGİ BİR İŞE YARAMAYACAK"

Anlaşmanın Türkiye'ye bir fayda sağlamayacağını öne süren Emir, "Bütün bunlar ortadayken böylesine bölgesel çatışmaları Türkiye'nin bir şekilde tarafı yapacak ve aslına bakarsanız Suudi Arabistan'dan sıcak para bulmak dışında herhangi bir işe yaramayacak ve Türkiye'yi maalesef bu ülkelerin paralı muhafızına dönüştürecek bir anlaşmayı bizim kabul etmemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"BÖLGESEL RİSKLERİ ÜSTLENMEMİZE GEREK YOK"

Anlaşmada açıkça belirtilmesine rağmen Türkiye'nin İran'a karşı kurulan bir çevreleme operasyonunun ana aktörü durumuna geldiğini söyleyen Emir, "Bölgesel riskleri üstlenmemizin hiçbir gereği yoktur ve bu maceracı, kişiselleşmiş ve tek kişinin bireysel diplomasisi üzerinden, lider diplomasisi üzerinden pazarladıkları böylesine maceralara ülkemizi sokmaya hakkı yoktur.

Biz de yüce Meclis'imiz de bu anlaşmayı bekliyoruz ve buradan Türkiye Cumhuriyeti'nin niye böylesine riskleri üstlendiğini açık bir şekilde anlatılmasını talep edeceğiz" diye konuştu.

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Yorumlar

Enver

Bunlara paris olacak londra olacak atinaya da ses çıkarmazlar....Mekke onlara düşman oldukları Yüce Dinimiz İslam'ı hatırlatıyor...

Gübzeyçe

Demekki yapılan anlaşma doğru bir anlaşma…
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
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