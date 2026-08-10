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Spor Galatasaray’ın istediği yıldızı Roma kaptı
Spor

Galatasaray’ın istediği yıldızı Roma kaptı

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Galatasaray’ın istediği yıldızı Roma kaptı

İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Roma, Galatasaray’ın da ilgilendiği Rodrigo Mora transferini bitirmek üzere.

Roma'nın, Rodrigo Mora transferini tamamlamak için Porto ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Di Marzio'nun haberine göre; İtalyan devinin, 25 milyon Euro'su peşin olmak üzere toplam 50 milyon avroluk bir bedelle oyuncuyu renklerine bağlamaya yakın olduğu ifade edildi.

GALATASARAY DA İSTİYORDU

Sarı-kırmızılıların 19 yaşındaki oyuncuyu 1 yıllığına kiralamak için 10 milyon Euro'luk bir teklifte bulunduğu, ancak Portekiz ekibinin oyuncu için 50 milyon Euro civarında bir bonservis talep ettiği kaydedildi.

 

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre 38 milyon Euro piyasa değeri bulunan oyuncu, geçtiğimiz sezonu 5 gol ve 2 asist ile tamamlamıştı.

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