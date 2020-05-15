  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

Tarım bakanlığı memur alımları tarihi ve başvuru şartları neler?

Siirt'te maskesiz sokağa çıkmak yasak mı? Hangi 4 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasak?

Korona virüsü sivrisinekle bulaşır mı?

El açması baklava nasıl yapılır? Pratik el açması baklava yapılışı
için kalan
Aktüel

Van'da üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:02:48 -
Van'da üniversite öğrencileri Kovid-19'a dikkat çekmek için broşür dağıttı

VAN (AA) - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede evde kalmanın önemine dikkat çekmek amacıyla broşür dağıttı.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen Sosyoloji Bölümü öğrencileri, sosyal mesafe kurallarına uyarak İkinisan Caddesi kavşağına kadar yürüdü.

"Virüs bana bulaşmaz demeyin", "bir kişi bir şehri hasta edebilir", "koronavirüsün şakası yok", "karantina, yoğun bakım, ölüm", "Van olarak bu mücadeleyi kazanacağız. Dikkatli ve sabırlı olalım", "Deprem ve çığ felaketleri yaşamış ve ayağa kalkmış bu şehrin koronavirüs ile mücadeleyi de kazanacağına yürekten inanıyoruz" yazılı dövizler taşıyan öğrenciler, vatandaşlara da bilgilendirici broşürler dağıttı.

YYÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin, pandemiyle ilgili farkındalık yaratmak amacıyla böyle bir proje başlattıklarını söyledi.

Üniversite öğrencilerinin kentte yaşayan insanların farkındalık bilincini geliştirmek için etkinlik yapmaya karar verdiğini ifade eden Parin, "Biz de onlara eşlik, danışmanlık ediyoruz. İki gün önce sayın valimiz ve rektör beyin katılımıyla bu etkinlik start aldı. Belli periyotlarla devam edecek. Temel amaç, insanların koronavirüs karşısındaki bilinçlerini canlı tutmak ve arttırmak. Bu projede 30 öğrencimiz var. Fakat sosyal mesafeye dikkat çekerek, 10'ar öğrenci ile bu etkinliği yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrenciler de kent sakinlerini koronavirüse karşı korunmanın sağlanması için bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı