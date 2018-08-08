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Van'da terör operasyonu! Biri ölü diğeri yaralı ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 PKK'lı teröristin ölü, diğerinin ise yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
Van'da terör operasyonu! Biri ölü diğeri yaralı ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Elemeği Mahallesi kırsalında duyarlı vatandaşların verdiği bilgiler doğrultusunda, "Şehit Jandarma Çavuş Serdar Yeşilyurt" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu operasyon sırasında 2 bölücü terör örgütü PKK/KCK mensubu ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada bir terörist silahı ile birlikte ölü ele geçirilmiş, bir terörist ise silahıyla birlikte yaralı olarak teslim olmuştur. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir."

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 10:53
  1. Van
  2. Terörle Mücadele
  3. PKK
  4. terör örgütü

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